Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закупка будет проходить на открытых аукционах через систему ProZorro.

Так, закон закрепляет полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

Отмечается, что “пакет малыша” не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).

“Законом закрепляется стоимость «пакета малыша» на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона”, – говорится в сообщении.