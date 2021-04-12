Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закупка будет проходить на открытых аукционах через систему ProZorro.
Так, закон закрепляет полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.
Отмечается, что “пакет малыша” не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).
“Законом закрепляется стоимость «пакета малыша» на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона”, – говорится в сообщении.
- 30 марта Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий, что закупки “пакетов малыша” будут проходить через систему публичных закупок ProZorro.