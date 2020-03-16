Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

“…С целью усиления защиты населения, неотложного осуществления мероприятий по противодействию распространению COVID-19 в Украине в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: создать координационный совет по противодействию распространению COVID-19, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине”, – говорится в документе.

В состав совета по противодействию распространению COVID-19 вошли: Владимир Зеленский; глава МВД Арсен Аваков; секретарь СНБО Алексей Данилов; председатель ГПСУ Сергей Дайнеко; министр охраны здоровья Илья Емец; глава Офиса президента Украины Ермак Андрей; министр инфраструктуры Криклий Владислав; глава МИД Кулеба Дмитрий; главный государственный санитарный врач Ляшко Виктор; министр обороны Таран Андрей; замглавы Офиса президента Tимошенко Кирилл; Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак; первый помощник президента Шефир Сергей; премьер-министр Шмыгаль Денис.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.