Об этом он заявил сегодня.
“Вы знаете, что там было. К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает”, – сказал Зеленский.
По его мнению, эти события произошли “не только из-за людей”.
“Думаю, простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах … городах это была политическая поддержка этой псевдоакции. Я думаю, мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине. Будут совпадать, даже их лица, это к сожалению”, – добавил глава государства.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- По мнению медиаэксперта Института массовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.