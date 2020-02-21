Об этом он заявил сегодня.

“Вы знаете, что там было. К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает”, – сказал Зеленский.

По его мнению, эти события произошли “не только из-за людей”.

“Думаю, простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах … городах это была политическая поддержка этой псевдоакции. Я думаю, мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине. Будут совпадать, даже их лица, это к сожалению”, – добавил глава государства.

<noscript><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/C_Nfi1IAjis" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.