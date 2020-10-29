Зеленский заявил, что система е-декларирования будет работать несмотря на решение КСУ

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского началось срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о неотложных мерах, которые должны принять государство после решения Конституционного Суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Начиная заседание, глава государства отметил необходимость срочной реакции на ситуацию, которая сложилась после принятия Конституционным Судом по представлению народных депутатов решения о антикоррупционной инфраструктуры Украины.

“Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эта проблема начнет решать улица по своему усмотрению , ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом”, – отметил президент.

Он отметил, что демонтаж контрольных функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни европейскими партнерами.

Зеленский акцентировал внимание, что из вышеупомянутого решения Конституционного Суда возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября. Ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КСУ неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления – секретаря местного совета или председателя местного совета.

“Поэтому нужно очень детально проработать всю проблематику, которую мы, к сожалению, получили после решения Конституционного Суда. Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, – система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные”, – подчеркнул президент Украины.

Он призвал членов СНБО разработать конкретные решения.