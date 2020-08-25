Президент Владимир Зеленский заявил, что белорусам должны быть облегчены правила въезда в Украину.

Об этом он сказал на селекторном совещании, посвященном ситуации с COVID-19.

Отмечается, что в связи с ростом показателей заболеваемости коронавирусом во всем мире, Кабинет министров Украины разрабатывает регламент запрета на въезд в страну иностранных граждан из стран “красной зоны” сроком на 30 дней.

Тем не менее Владимир Зеленский заявил, что для граждан Беларуси нужно смягчить условия въезда в Украину из-за напряженной внутриполитической ситуации в Беларуси.

“Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все”, — сказал Зеленский.