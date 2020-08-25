Об этом он сказал на селекторном совещании, посвященном ситуации с COVID-19.
Отмечается, что в связи с ростом показателей заболеваемости коронавирусом во всем мире, Кабинет министров Украины разрабатывает регламент запрета на въезд в страну иностранных граждан из стран “красной зоны” сроком на 30 дней.
Тем не менее Владимир Зеленский заявил, что для граждан Беларуси нужно смягчить условия въезда в Украину из-за напряженной внутриполитической ситуации в Беларуси.
“Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все”, — сказал Зеленский.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- В минувшее воскресенье тысячи людей по всей Беларуси в очередной раз вышли на марш против режима Лукашенко.
- В Министерстве иностранных дел Украины посоветовали руководству Беларуси отказаться от насилия, потому что это путь в никуда.