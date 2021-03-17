Верховная Рада Украины уже два дня подряд рассматривает законопроект о "земельной децентрализации". За это время нардепы успели пройти менее 400 правок из более чем 3 тысяч.

Об этом сообщают #Буквы.

Речь идет о документе №2194. Это один из проектов земельной реформы.

Он, среди прочего, предусматривает, что все земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, переходят в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов.

Это означает передачу полномочий распоряжаться землями на места и фактическую ликвидацию этой функции у Госгеокадастра.

К этому законопроекту было подано 3128 предложений и поправок.

За два дня народные избранники успели рассмотреть лишь 346 поправок, и ни одна из них не была поддержана.

Сегодня рассмотрение документа сопровождалось рядом инцидентов.

Так, сначала возник конфликт между нардепом от “Слуги народа” Павлом Фроловым и депутатами от ОПЗЖ. Фролов с трибуны обвинил представителей “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя” в “поправочном терроре” (что не осталось без реакции представителей ОПЗЖ).

Впоследствии в зале заседаний ВР задымился пульт для голосования в секторе фракции “Голоса”. Из-за этого в заседании объявляли перерыв, а нардепы шутили, что “первые сенсорные кнопки в ВР задымились после сотен поправок за землю”.

Рассмотрение поправок в законопроекту продолжится завтра.