Об этом сообщают #Буквы.
Речь идет о документе №2194. Это один из проектов земельной реформы.
Он, среди прочего, предусматривает, что все земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, переходят в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов.
Это означает передачу полномочий распоряжаться землями на места и фактическую ликвидацию этой функции у Госгеокадастра.
К этому законопроекту было подано 3128 предложений и поправок.
За два дня народные избранники успели рассмотреть лишь 346 поправок, и ни одна из них не была поддержана.
Сегодня рассмотрение документа сопровождалось рядом инцидентов.
Так, сначала возник конфликт между нардепом от “Слуги народа” Павлом Фроловым и депутатами от ОПЗЖ. Фролов с трибуны обвинил представителей “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя” в “поправочном терроре” (что не осталось без реакции представителей ОПЗЖ).
Впоследствии в зале заседаний ВР задымился пульт для голосования в секторе фракции “Голоса”. Из-за этого в заседании объявляли перерыв, а нардепы шутили, что “первые сенсорные кнопки в ВР задымились после сотен поправок за землю”.
Рассмотрение поправок в законопроекту продолжится завтра.
- 31 марта прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.
- В апреле его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. При этом, документом запрещена продажа государственных и коммунальных земель. А вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
- В мае Конституционный суд Украины получил представление от 48 народных депутатов относительно конституционности закона о рынке земли.