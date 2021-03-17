Об этом сообщают #Буквы.

Речь идет о документе №2194. Это один из проектов земельной реформы.

Он, среди прочего, предусматривает, что все земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, переходят в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов.

Это означает передачу полномочий распоряжаться землями на места и фактическую ликвидацию этой функции у Госгеокадастра.

К этому законопроекту было подано 3128 предложений и поправок.

За два дня народные избранники успели рассмотреть лишь 346 поправок, и ни одна из них не была поддержана.

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Сегодня рассмотрение документа сопровождалось рядом инцидентов.

Так, сначала возник конфликт между нардепом от “Слуги народа” Павлом Фроловым и депутатами от ОПЗЖ. Фролов с трибуны обвинил представителей “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя” в “поправочном терроре” (что не осталось без реакции представителей ОПЗЖ).

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Впоследствии в зале заседаний ВР задымился пульт для голосования в секторе фракции “Голоса”. Из-за этого в заседании объявляли перерыв, а нардепы шутили, что “первые сенсорные кнопки в ВР задымились после сотен поправок за землю”.

Рассмотрение поправок в законопроекту продолжится завтра.

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Фото: #Буквы

  • 31 марта прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.
  • В апреле его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. При этом, документом запрещена продажа государственных и коммунальных земель. А вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
  • В мае Конституционный суд Украины получил представление от 48 народных депутатов относительно конституционности закона о рынке земли.