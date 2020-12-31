Вслед за Новой Зеландией Новый 2021-й год встретили и жители Австралии.

Трансляция этого момента осуществлялась на YouTube-каналах Еuronews и The Telegraph.

Новый год в Австралию пришел около 15:00 по киевскому времени.

В Сиднее по случаю праздника прошло грандиозное шоу фейерверков над знаменитым зданием Оперного театра. Он находится в гавани Порт-Джэксон на мысе Беннелонг.

Многочисленные красочные фейерверки освещали небо над гаванью.

Шоу сопровождалось музыкой.

Как сообщает Еuronews, новогодний фейерверк в Сиднее проходил без толпы зрителей. Ранее власти призвали жителей смотреть шоу из дома из-за ситуации с коронавирусом.

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Стоит отметить, что первыми на планете встретили Новый год жители островного государства Кирибати, что в Тихом океане. Он наступил там в 12:00 по киевскому времени.

Через 15 минут к празднованию Нового года подключился остров Чатем (Новая Зеландия). Он удален от основных островов Новой Зеландии и находится в специальном часовом поясе.

После этого Новый год пришел в Новую Зеландию.