Трансляция этого момента осуществлялась на YouTube-каналах Еuronews и The Telegraph.
Новый год в Австралию пришел около 15:00 по киевскому времени.
В Сиднее по случаю праздника прошло грандиозное шоу фейерверков над знаменитым зданием Оперного театра. Он находится в гавани Порт-Джэксон на мысе Беннелонг.
Многочисленные красочные фейерверки освещали небо над гаванью.
Шоу сопровождалось музыкой.
Как сообщает Еuronews, новогодний фейерверк в Сиднее проходил без толпы зрителей. Ранее власти призвали жителей смотреть шоу из дома из-за ситуации с коронавирусом.
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Стоит отметить, что первыми на планете встретили Новый год жители островного государства Кирибати, что в Тихом океане. Он наступил там в 12:00 по киевскому времени.
Через 15 минут к празднованию Нового года подключился остров Чатем (Новая Зеландия). Он удален от основных островов Новой Зеландии и находится в специальном часовом поясе.
После этого Новый год пришел в Новую Зеландию.
- Уже сегодня украинцы будут встречать Новый 2021-й год. Несмотря на эпидемию коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, в Киеве есть ряд локаций, которые можно посетить на праздники. #Буквы рассказывали, куда можно сходить в столице и весело провести время с родными или друзьями, соблюдая карантинные ограничения.