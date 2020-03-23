Об этом сама журналистка сообщает на своей странице в Facebook.

“Вот такая ситуация. Держите за меня кулаки”, – написала она.

При этом журналистка также опубликовала видеозапись, на которой видно очередь из машин скорой помощи в Александровской больнице Киева.

На видео также видно врачей в специальных защитных костюмах.

Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.