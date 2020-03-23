Журналистка издания "Левый берег" Анна Стешенко была госпитализирована с подозрением на атипичный коронавирус.

Об этом сама журналистка сообщает на своей странице в Facebook.

“Вот такая ситуация. Держите за меня кулаки”, – написала она.

При этом журналистка также опубликовала видеозапись, на которой видно очередь из машин скорой помощи в Александровской больнице Киева.

На видео также видно врачей в специальных защитных костюмах.

<noscript><iframe title="Госпитализация больного с подозрением на коронавирус в Александровскую больницу" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/dWJWNdC7gTs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.