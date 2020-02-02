Собаку, которую народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал продать, чтобы заплатить за газ, нашли под Кропивницким.

Об этом сообщает бюро новостей CBN.

Пес живет в Аджамке, его зовут Шарик.

В статье отмечается, что хозяйка собаки Любовь Павловна вряд ли захочет его продавать.

Сообщается, что 2 февраля местные жители собрались в центре села и требуют извинений от нардепа.

Фото: CBN

Напомним, Евгений Брагарь в студии канала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Позже эта пенсионерка заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.