СМИ сообщили, что нападавшим на Стерненко объявили подозрение: он ничего об этом не знает

СМИ сообщили, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали на активиста Сергея Стерненко, объявили подозрение. Сам Стерненко об этом ничего не знает.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Издание УП написало якобы моим нападающим (по третьему нападению) сообщили о подозрении. Очень странно, что такую важную информацию сообщает не следователь, не СБУ, а журналисты. Это уже о многом говорит о нашем “правовом” государстве. У меня же журналисты УП не спрашивали ничего об этом, за комментарием никто не обращался. Что тоже удивляет”, – говорится в сообщении.

Стерненко подчеркнул, что ему не поступало официальных сообщений о вручении подозрений исполнителям покушения. Поэтому опровергнуть или подтвердить, что такое вручение состоялось, он не может.

“Если действительно и сообщили кому-то о подозрении, то это выглядит очень странно. Потому один из нападавших Исайкул сбежал из Украины более года назад. Но в розыске его нет. Для чего сообщать о подозрении, если не ищут подозреваемого? А по второму нападающему Кузнецову производство надо было выделить в отдельное и закрыть в связи с тем, что он умер. Но этого сделано не было. УПК определяет, что производство не закрывают только если умершего надо реабилитировать. Если есть подозрения по нападению на меня моим нападающим, то почему дело против меня по этим же обстоятельствам не закрыто. Почему я получил уже три повестки о вызове с грубыми нарушениями УПК и без указания зачем меня вызывали?” – пояснил он.

Активист считает, что если действительно о подозрениях и сообщили кому-то, то не для того, чтобы привлечь виновных к ответственности.

“Это делается только для того чтобы снизить градус недовольства накануне попытки меня посадить, которая будет уже в понедельник. Когда ведется надлежащее расследование, то преступников ищут и привлекают, а не дают бежать из страны, а информацию о подозрениях сливают за 3 дня до того, как вызвали меня в деле против меня. Поэтому мое мнение таково: подозрения нападающим, если они существуют, то это лишь подготовка к преследованию меня за защиту моей жизни. А на самом деле за критику и протесты против Авакова, Труханова и Медведчука. Так сказать, “подозрения для баланса”, – отметил он.

Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.