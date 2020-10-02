В Сети разгорелся скандал вокруг тетради для учеников второго класса, в котором украинские певцы Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик оказались в списке известных украинцев.

Участники проекта “По той бік новин” разобрались, что это за тетрадь и кто одобрял ее использования.

Как сообщалось ранее, 1 октября в Сети разгорелся скандал вокруг тетради для второго класса по предмету “Я исследую мир”. Согласно фотографиями, которые публиковали родители, на одной из страниц тетради в перечне известных украинцев рядом с Тарасом Шевченко и Лесей Украинский появились певцы Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик.

“По той бік новин” проверили правдивость этих фото и отметили, что это – не школьный учебник, а тетрадь к следующему.

Сейчас на сайте Министерства образования и науки для учащихся второго класса есть 11 учебников “Я исследую мир”, школы могут выбрать любой из них для обучения.

Тетради для учебников не являются обязательными, покупать их или нет — решают родители вместе с учителем. При этом обычно выбирают тетради, которые разработаны специально для конкретного учебника.

Тетрадь на фото, вызвавших бурное обсуждение в Сети, создала учительница-методист Юлия Шумейко специально для учебника “Я исследую мир” автора Ирины Андрусенко. Его печатало издание “Грамота”, стоимость в Сети — около 32 гривен.

На первой странице тетради указано, что она “одобрена для использования в общеобразовательных учебных заведениях”. Однако кем именно одобрена — не указано.

На сайте МОН перечня рекомендованных тетрадей нет. Однако обычно на тетрадях, которые рекомендованы МОН, содержится эта информация с указанием соответствующего письма от министерства:

Именно такие тетради, где есть гриф от МОН, обычно и выбирают для заказа. Опрос, проведенный участниками проекта, свидетельствует о том, что скандальная тетрадь Шумейко не очень популярна.

“Кем приняты Монатик и Дорофеева? Неизвестно. МОН это не пропускало. Гриф “одобрено” вводит в заблуждение. […] Хорошо то, что эту тетрадь используют очень редко — мы пообщались с несколькими десятками родителей второклассников из разных городов и сел. В одной группе Родители SOS удалось найти 2 человека, чьи дети учатся по этим тетрадями”, — отметили в проекте.