Про це повідомляється на Facebook-сторінці “Eurovision Ukraine – Євробачення Україна”.

“Go_A відчекались на сцені! Це було дуже красиво і круто! Пресцентр просто шаленів від виступу! Обов’язково вболівайте, бо буде не просто гаряче, буде вогонь!” – йдеться у повідомленні.

Як це було, можна переглянути у відео:

Як відомо, гурт “Go_A” виступить із піснею “Шум” у першому півфіналі “Євробачення” – у вівторок, 18 травня під номером 15.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 20 травня, а фінал – у суботу, 22 травня.

“Євробачення” цього року має відбутися в Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на конкурсі в 2019 році. Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу.