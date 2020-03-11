Про це йдеться в статті The New York Times “Для італійців ухилятися від коронавірусу стало азартною грою”.

Як повідомлялося раніше, наразі в Італії найвища смертність від коронавіруса після Китаю: 631 випадок смерті та не менше 10 тисяч інфікованих у всіх 20 регіонах країни.

Зараз в Павії — невеликому місті на півночі Італії в регіоні Ломбардія з населенням в 75 тисяч осіб, яке є батьківщиною відомого математика та батька теорії ймовірності азартних Джироламо Кардано — як і у всій країні, карантин.

Журналісти The New York Times поспілкувалися з місцевими жителями про те, як їм живеться в умовах епідемії коронавірусу.

В одній з лікарень в Павії лікують людину, відому, як “пацієнт один” — це 38-річний спортсмен, який, як вважається, поширив коронавірус в регіоні Ломбардія. Доктор Раффаеле Бруно, директор відділу інфекційних захворювань в лікарні Сан-Маттео в Павії, сказав, що вони збирають дані, щоб допомогти закордонним колегам краще зрозуміти, які ставки.

Робота павійця Кардано посприяла розумінню того, що результати можуть бути краще оцінені в грі з фіксованими правилами та параметрами, і тому ризики можуть бути краще оцінені. Але коронавірус не піддається таким банальним обчисленням — будь-які рутинні дії, як похід в магазин або прогулянка з друзями, може закінчитися катастрофічними наслідками.

Удавана випадковою природа коронавірусу викликає тривогу, а зростаюча кількість хворих перевантажує системи охорони здоров’я — лікарняних ліжок та засобів індивідуального захисту весь час не вистачає.

“Ви можете розрахувати шанси, коли у вас є числа. Якщо у вас немає цифр, все гіпотетично”, — зазначив Фаусто Балданті, вірусолог з лікарні Сан-Маттео в Павії.

За словами Балданті, раніше в лікарнях намагалися відокремлювати пацієнтів з коронавірусом від інших, щоб знизити рівень смертності. Ці жорсткі заходи в регіоні Ломбардія скоротили кількість серйозних випадків захворювання, але кількість заражень в Італії продовжує зростати.

Зараз пацієнти з коронавірусом забирають близько 3/4 ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Вірусолог зазначив, що через перевантаження системи охорони здоров’я, допомога надається не постійно: у відділення інтенсивної терапії надходить стільки пацієнтів, що тих “кого не можна вилікувати, залишають помирати” — їх виписують з лікарень.

Всього на території регіону Ломбардії знаходиться 851 відділення інтенсивної терапії, більш ніж в половині від цієї кількості лікують пацієнтів з коронавірусом. Це, на думку медиків, неминуче призводить до підвищення рівня смертності в країні.

“Коли система насичується, рівень смертності різко зростає. Ось чому так важливо, щоб люди залишалися вдома”, — підкреслив дослідник охорони здоров’я Ніно Картабеллотта.

Незважаючи на побоювання медиків, місцеві жителі не відчувають значною мірою небезпеку.

“Незалежно від того, наскільки ви гарні, якщо ви отримуєте паршиві карти, ви програєте. Незалежно від того, скільки разів на день ви миєте руки або скільки ви закриваєте себе вдома, якщо вам не пощастить, ви отримаєте це”, — сказала журналістам 21-річна Джорджія Кассано минулого тижня, перш ніж Італія розширила свої обмеження для уповільнення поширення вірусу.

Аналогічну думку висловив пан Россі — історик математики, який викладає в місцевому університеті.

“Кардано зрозумів, що ніколи не було впевненості, але можна поставити себе в таке становище, яке допоможе знизити ризик. У випадку з коронавірусом це означає, що запобіжні заходи проти зараження сприяють тільки “поліпшенню параметрів”. Врешті-решт, Кардано каже, що найбільша перевага, яку ви можете мати в азартних іграх, це взагалі не грати”, — сказав він.

За словами психолога з Університету Павії Габріеле Занарді, первісна реакція уряду та повідомлення в ЗМІ викликали сплеск емоцій серед населення. Але подальші спроби заспокоїти громадян все ж викликали у них відчуття безпеки.

“Спочатку це здавалося чумою, а тепер — простим грипом. У деяких людей була “психологія невразливості”, яка привела їх до опору проти запобіжних заходів. Вони шукають контроль над тим, що не контролюється. Це як азартні ігри”, — підкреслив він.