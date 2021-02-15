В XXI в. соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни, а инструментов для продвижения online становится все больше: легальная реклама идет бок о бок с грязной игрой, фальшивыми аккаунтами и дезинформацией.

#Буквы заметили грязную игру со стороны Офиса президента и рассказывают, что и как работает.

Начнем материал с нескольких цитат представителей действующей власти:

“Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с “Квартала”, когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена ​​против нас. Ну, его ли его окружения”, – посетовал Владимир Зеленский.

“Против власти работает совершенно другая система – боты, анонимные Telegram-каналы. Сегодня даже самое хорошее и нейтральное дело можно представить иначе. В это вливаются огромные деньги … Не будем говорить, откуда, кто заказчик – это всем известно”, – Андрей Ермак назвал причину падения рейтингов президента.

Логика у представителей ОПУ очень проста: весь негатив пишут на заказ “того, чье имя нельзя называть”, а все несогласные с политикой партии – боты и фейки.

Но из-за борьбы с “теми кого-нельзя-называть-ботами”, чиновники совершенно забывают о своих сетях страниц, аккаунтов и пабликов, которые восхваляют президента и его окружение, “мочат” противников и продают рекламу за российские рубли из-за проблем с финансированием.

#Буквы уже анализировали фан-страницы президента в Instagram (именно там нам предлагали поставить рекламу за российские рубли) и Facebook-страницу, на которой господина президента называли “хозяином Украины” и тратили тысячи долларов на продвижение.

Мы расскажем о сети, которая насчитывала более 20 публичных страниц политической тематики и более 100 фейковых аккаунтов

Реальный размер сетки может быть значительно больше, но принципы работы можно понять и на этом примере.

Проанализированы Facebook-страницы: Про Україну , Новини України , Ньюз Тайм , Столичний експрес , Україна як є , Українські вісті , Новини країни , Про головне , Київ. Новини , Kyiv News , Тільки правдиві новини , Правдиві новини , Народні вісті , Старі Політики , Час Новин , Резонанс UA , Правда UA , Київ UA , Реалії UA , Український світ .

Большинство страниц были удалены во время написания материала, но скриншоты, как говорится, не горят.

Точную причину удаления мы не знаем, но есть всего два варианта: владельцы сети решили скрыть свою деятельность, или же в офисе соцсети начали делать свою работу.

Почти все страницы были созданы на протяжении двух последних лет. Самая старая – 18 сентября 2018, то есть за полгода до победы Владимира Зеленского на выборах президента. Количество “читателей” варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч.

Все страницы ведутся по одинаковому принципу: страницу с определенной периодичностью наполняют контентом из разных СМИ, но акцент на прославлении “успехов” власти и борьбе с ее политическими оппонентами:

На страницах регулярно запускают рекламу, которая также направлена на борьбу с оппонентами и поддержку власти:

На недавно удаленных страницах все еще можно отследить тематическую рекламу:

Всего на рекламу эти страницы потратили почти 778 000 гривен (данные взяты из открытой для всех Библиотеки рекламы). Страницы, на которых ставили рекламу, удалены, поэтому информация остается только на скриншотах.

Краткий экскурс в механику политической рекламы

Для запуска рекламы, касающейся социальных вопросов, выборов или политики, необходимо верифицировать с помощью документов аккаунт, с которого ведут страницу (обычному пользователю его отследить невозможно), добавить реквизиты организации или физического лица – налогоплательщика (подойдет простой домен и именная электронная почта + случайный адрес и почтовый индекс).

На всех исследуемых нами страницах плательщик соответствует названию страницы:

Схема работы сайта провластной сети

Согласно нашему анализу, информационная работа с посылами, которые надо распространить, базируется на трех уровнях:

Формирование инфоповодов

Сначала создается источник – обычно это пост на личной странице узнаваемого эксперта или политолога или статья в малозаметном медиа на заданную тему.

Часто такими инфоповодами становились статьи или выступления политологов Петра Олещука, Петра Охотино, Сергея лямке, Владимира Фесенко и др.

Создание материала

На нескольких публичных страницах в Facebook создается публикация со ссылкой на мнение эксперта.

Распространение материала

Закупка платной рекламы Facebook: пост становится видимым в ленте широкому кругу пользователей, но с пометкой “Реклама”.

Распространение через сетку ботов на сторонних пабликах: с помощью десятка фальшивых страниц публикацию распространяют в Facebook-группах по всей стране. В зависимости от того, насколько важна тема, пост могут “закинуть” в пул от 5 до 200 локальных групп. Это позволяет создать эффект “органического” распространения, материал за день могут увидеть несколько сотен тысяч пользователей. Из преимуществ: люди видят новость прямо в группе, где есть только жители определенного города или ОТО.

Против кого направлена работа провластной сетки?

Главным врагом сети ботов, как ни странно, стал пятый президент Украины – Петр Порошенко. Ему посвящают целые группы и вспоминают исключительно в негативном контексте: Порошенко навязывают партнерство с Медведчуком, упрекают Минскими соглашениями, используют фотошоп и мемы.

Только на рекламу постов об отдыхе Порошенко в январе владельцы страниц потратили более 1000 долларов.

Паблик “Старые политики” был задействован против Порошенко еще на президентских выборах 2019 года и с тех пор посвящен преимущественно высмеиванию пятого президента:

Много внимания, особенно в течение последних дней, страницы уделяют Дмитрию Разумкову. На рекламные атаки против председателя Верховной Рады только за февраль 2021 потрачено от 1400 до 1800 долларов США.

Не Порошенко и Разумковым единственными: в паблике атаковали всех, кто представляет угрозу для власти.

Под атаку попал украинский режиссер и бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов после того, как назвал себя “подарком Зеленскому от Путина”.

Как ни странно, в списке “жертв” был и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который бросил карантинный вызов Зеленскому:

Под раздачу попало и “Дизель Шоу”, которое обвиняло “Квартал-95” в плагиате:

Не забыли и о бывших “коллегах по цеху”: Андрее Богдане и Гео Леросе (после обнародования “пленок Ермака”):

На конфликт Зеленского с председателем КСУ Тупицкого много ресурсов не выделяли, но о таком забывать нельзя:

Вспоминали и Кличко с Яценюком:

На кого направлена поддержка сетки аккаунтов?

Основные ресурсы направлены на положительную оценку работы Владимира Зеленского: продвижение его видеообращений, положительная оценка законодательных инициатив и поддержка в политических конфликтах:

Также распространяют мысли и аналитику ближайшего соратника Зеленского – главы Офиса президента Андрея Ермака:

Часто вспоминают Александра Корниенко, заместителя главы депутатской фракции партии “Слуга народа”, главу Держгеокадастру Романа Лещенко, депутатов монобольшинства Евгению Кравчук и Александра Качуру.

Откуда мы знаем, что все это – одна сеть?

У всех страниц общие боты для распространения.

Распространением постов на всех страницах занимаются одни и те же профили:

В целом мы насчитали 104 основных бота и несколько второстепенных, с помощью которых информацию распространяли по всей стране. Полный перечень “героев” можно посмотреть здесь – да, мы старались.

У части ботов адрес страницы отличается от фактического имени профиля. Очевидно, их переименовывали, чтобы обмануть алгоритмы защиты соцсети. Так, уббота с именем “Андрей Бойко” Facebook-адрес /dmitriy.plaxotnyi, у “Андрей Кушнир” – /mykhaylo.brovko, а у “Вани Савчука” – /timur.agadganov.7, что еще раз подтверждает нереальность этих профилей и то, что за ними не стоят реальные люди.

Если просматривать активность каждого бота в отдельно взятой Facebook-группе, где он (она) работает (а таких групп на каждого бота может быть 20-30), можно увидеть тенденцию того, чьи посты эта ботоферма искусственно “разгоняет”.

Например, бот “Паша Комарницкий” за последние полгода распространил в группе “Подслушано в Дубно” шесть постов политолога Сергея лямке, четыре поста политолога Петра Охотино, два поста советника Зеленского по коммуникациям Михаила Подоляка, посты политологов Андрея Золотарева и Владимира Фесенко.

Другая страница, “Владислав Ткач” в группе “Новгород-Северский – родная земля”, распространяет официальные заявления ОПУ, посты все того же Лямца, Охотина, Подоляка, Андрея Ермака и т.д..

Общая тематика и синхронная работа

Посты на одну и ту же тему и часто с идентичным содержанием появлялись одновременно на нескольких страницах, а то и на всех одновременно. Если пролистать ленту каждой из публичных страниц, легко заметить тенденцию к дублированию тематик и идентичных креативов.

Однотипное оформление

Почти все группы имеют схожие названия и подобное оформление визуального контента:

Подводные камни

Приведенная выше деятельность – нарушение правил социальной сети Facebook.

Пользователям запрещено неправильно представлять себя в Facebook, использовать фальшивые учетные записи, искусственно повышать популярность контента или прибегать к поведению, что способствует другим нарушением стандартов сообщества.

Возможный расход бюджетных средств

Только на рекламу страницы потратили почти 30 000 долларов. Дополнительно нужно платить за пиар-работу на ОП с постоянной критикой тех, кто впадал в немилость президента в конкретный момент, и распространение этого контекта по всему Facebook.

Такого в декларациях чиновников Офиса президента мы не видели.

Описанное выше – только вершина айсберга

Нарушение правил Facebook для распространения информации – маленькая крошка в большой информационной игре.

В ноябре 2020 советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк рассказал о создании пула блоггеров, которые будут говорить о положительных тренды во внутренней политике.

Эффективность работы провластных блогеров можно отследить в информационных атаках на Порошенко, связанных со смертью его тещи.

После ознакомления с материалом #Буквы советуют вам подробнее смотреть комментарии пула провластных чиновников. Потому что даже в постах, где они рассказывают о медиа-атаках со стороны “того-кого-нельзя-называть-ботов”, вы сможете найти пустые страницы, которые делают десятки репостов и оставляют хвалебные комментарии.

А еще, пожалуйста, делайте соцсети, из которых вы получаете информацию, лучше – достаточно просто жаловаться на политическую рекламу с сомнительным содержанием и источником финансирования, а также на подозрительные профили, которые распространяют ложную или провокационную информацию.

Медиа-гигиена – это очень важно!