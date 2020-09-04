#Буквы, как всегда, собрали забавное и показывают, как в соцсетях киевскую Мэри Поппинс обсуждали.
Видео процесса съемок предвыборного ролика для Верещук на пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева, также известном как “стеклянный мост Кличко” выложила группа в Facebook “Рукавички Кличко”.
На записях можно увидеть, как нардепа в желтом плаще с зеленым зонтиком в руках подвесили на специальных тросах. Снизу кандидата в мэры столицы поддерживали за ноги.
Впоследствии Верещук в комментарии “Радио Свобода” рассказала, что это были съемки для будущего рекламного ролика, которым они с командой хотят “достучаться к молодым сердцам”.
Он, по ее мнению, “вполне приемлемый”, “приличный” и “креативный”.
Некоторые пользователи подмечали, что политики с “моста Кличко” могли бы и “демонтировать”:
Другие припоминали, что Верещук — не первая, кого забавно подвешивали:
Шутили о том, что такой инновационный способ освоить небо удивил бы даже Илона Маска:
Вопрос был один: “Почему не Юзик?”
Инцидент удачно совпал с полетом американского иллюзиониста Дэвид Блейн над пустыней на воздушных шарах, поэтому ассоциации напрашивались:
Не покидали пользователей и ассоциации с известными образами из массовой культуры. Нет, это не только Мэри Поппинс.
Были и менее уместные сравнения — с ведьмой и фанерой. Вспоминали и корабельную сосну.
Кто-то в это время грустит о пропущенном из-за пандемии отпуске:
Многие гадали, куда же летит Верещук:
И о том, кого Верещук могла бы там встретить:
Думали и о перспективах политика и партии в целом на выборах “пролететь”: