Максим Степанов констатирует, что уровень выявленных случаев скорее всего достигнет 5000 в день. Произносится это таким спокойным тоном, как будто цель Минздрава – не борьба с эпидемией, а просто подведение статистики. Очень удобно – наши прогнозы оказались верными, значит наша работа – эффективна

На днях меня до глубины души поразила трагическая история Ивана Венжиновича. Врача, чья фотография в защитной экипировке стала “лицом” кампании по борьбе с коронавирусом. На прошлой неделе доктор Венжинович, спасающий своих пациентов от коронавируса, умер от осложнений вызванных воспалением легких. Несмотря на то, что у покойного врача наблюдались все классические симптомы заболевания – его семья не получит ни копейки компенсации. Так как тест на covid показал отрицательный результат. И для бюрократической системы по борьбе с вирусом, выстроенной властью Владимира Зеленского, ежедневный контакт с зараженными пациентами и сами симптомы заболевания, от которого умер врач, не являются аргументом.

Другая врачебная история, описанная киевлянкой Кариной Струк – не менее цинична. Ее сестра сразу же после выпуска из медуниверситета имени Богомольца устроилась на работу в Александровскую больницу. Врачом-офтальмологом. Так как отделения больницы были перепрофилированы под борьбу с вирусом, а рук не хватало, юную девушку-офтальмолога сразу же бросили на передовую – в ковидное отделение. Месяц адского труда в инфекционных палатах закончился тем, что руководство поставило врача перед фактом – ни о какой 300% надбавки за борьбу с коронавирусом не может быть и речи. Ведь по документам она – офтальмолог, а офтальмолог в теории не работает с коронавирусными пациентами. И если реальность расходится с документами, что ж, тем хуже для реальности.

Размах эпидемии и то как на нее реагирует высшее руководство государства – красноречивая иллюстрация невероятного цинизма, в котором мы живем больше года. Этот запредельный уровень цинизма давно очевиден тем, кто занимается политикой и наблюдением за политикой профессионально. Но именно во времена общенациональных кризисов наглый, неприкрытый цинизм становится поистине общенародным достоянием, очевидным не просто узкой группе политически озабоченных граждан, но всему народу.

Настала пора поговорить на чистоту. Ровно год назад Владимир Зеленский сконцентрировал абсолютную власть над государством. С тех пор все идиотские решение власти, в сфере обороны страны и минских переговоров, либо в вопросах внутренней политики, списывались на непрофессионализм и неподготовленность. Зеленскому несомненно не хватает опыта, но зато он честный парень, который хочет изменить страну. Олигархи вставляют ему палки в колеса, но его мотивы – чисты. Он за Европу, просто против внешнего управления – МВФ нам не указ. Именно такими сентенциями нас кормили разномастные провластные пропагандисты. Дайте ему время – и у него все получится.

И вот, этой осенью, мы, наше общество, стоим перед лицом угрожающей эпидемии. Остаемся наедине со страшным заболеванием. Уровень заражений бьет рекорды каждый день. Врачи не получают не то, чтобы надбавок, но элементарных средств индивидуальной защиты. Медицинская система оказывается на грани своих возможностей. Фонд по борьбе с коронавирусом разбазарен на строительство дорог. За деньги выделенные на борьбу с эпидемией не закуплен ни один аппарат искусственной вентиляции легких. Система массового тестирования отсутствует как факт. И спасение собственной жизни вновь становится делом рук самих утопающих. Есть деньги – делай тест за 3000 и лечись. Нет денег – жди теста две недели. И молись Богу. Лучше в социально близкой к Офису президента церкви Московского патриархата.

Как справляется с этим кризисом власть? Что мы слышим в ответ на наши вопросы от Владимира Зеленского и его окружения, этих самопровозглашенных чемпионов по борьбе с коронавирусом? Мы слышим потоки циничных комментариев. Министр охраны здоровья Максим Степанов констатирует, что уровень выявленных случаев скорее всего достигнет 5000 в день. Произносится это таким спокойным тоном, как будто цель Минздрава – не борьба с эпидемией, а просто подведение статистики. Очень удобно – наши прогнозы оказались верными, значит наша работа – эффективна. У самого Владимира Зеленского, принципиально щеголяющего без маски на массовых мероприятиях, виноватыми во всем оказываются местные власти и сами украинцы. Ведь украинцы, как известно, традиционно мешают власти вести себя в светлое будущее.

Прекрасно помню аргумент одного из депутатов от партии власти, высказанного им в личной беседе со мной в ответ на претензию о разбазаривании коронавирусного фонда. Мол, его было невозможно освоить. Поэтому решили пустить деньги на дороги. И конечно же, местные выборы и затеянные накануне стройки, которые в рамках своего предвыборного турне с энергией Лукашенко инспектирует Зеленский – тут ни при чем. Как не при чем и спецпроцедура расходования фонда, не предполагающая проведения тендеров. Вот такое вот совпадение. Главное, что вся эта ахинея преподносится с таким апломбом и обидой, как будто все улицы наших городов заставлены мобильными лабораториями, а полки инфенкционых отделений ломятся от необходимых лекарств. Как можно сомневаться в благих намерениях самой народной власти? Вы, наверное, грязный порохобот!

Тут конечно можно вспомнить слова о дураках и дорогах! Казалось бы, только дураки будут тратить деньги выделенные на борьбу с эпидемией на дороги до того, как эпидемия будет побеждена. Конечно, по инерции можно считать Владимира Зеленского и его окружение дураками. Только дураки в этой истории – это мы. Дураки, которые позволяют циничным и прожжённым мошенникам, играющим на публику чуть ли не коллективную Мать Терезу, пользоваться нами и воровать деньги, которые должны были пойти на спасение наших жизней.

Можно сколько угодно рассказывать всем о своей честности. Но сколько веревочке не виться, а конец будет. Власть Виктора Януковича в свое время подорвало никак не манипулирование Конституцией, но то, что бремя этой власти ощутил на себе каждый украинец. В виде беспредела государственной машины, репрессий, бесконечной войны с малым бизнесом и украинским миром. Когда эмиссары донецкого криминалитета начали ездить по всей Украине, ставя “на счетчик” каждый ларек, пружина общественного негодования была взведена. Оставалось допустить одну критическую ошибку для того, чтобы разжавшаяся пружина уничтожила режим.

Владимир Зеленский может думать, что пока он позволяет олигархам и своей камарилье пилить бюджетные деньги, его власть консолидирована. Лояльностью вертикали и молчанием олигархических телеканалов. Но, как уже было сказано, цинизм власти становится очевидным тогда, когда с ним начинает сталкиваться каждый гражданин. И эпидемия казнокрадства и равнодушия, которая сопровождает эпидемию коронавируса – хорошая питательная среда для массовой ненависти к Зеленскому и его власти. Ненависти, которая будет разлита по нашей стране совсем скоро.

Популизм убивает. Никогда еще в истории эти слова не были проиллюстрированы так ярко, как во времена всемирной пандемии. Олигархический коррумпированный режим, прикрывающий популизмом свое нутро – убивает вдвойне эффективно. Не знаю, слышит ли по ночам Владимир Зеленский зловещий скрип. Но пружина взводится каждую минуту. И когда она достигнет пределов напряжения – взрыв окажется неизбежным.