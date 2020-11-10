Появились ли новые доказательства по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и сколько времени может понадобиться суду, чтобы вынести приговор

В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк в этом году произошло одно из ключевых событий: Служба безопасности Украины завершила расследование и передала материалы дела в суд.

Несмотря на то, что преступление совершили на территории Херсона, разбирается с обвиняемыми суд Киева. Более того, киевская Фемида взяла довольно высокий темп – есть недели, во время которых происходит по 5 заседаний. Поэтому, по оптимистичным прогнозам, в течение года можно будет услышать решение суда. Однако хватит ли доказательств для обвинительного приговора?

Хронология событий

Напомним, на Екатерину Гандзюк напали в Херсоне 31 июля 2018. Когда женщина выходила из подъезда дома, к ней подбежал мужчина и вылил на голову около литра серной кислоты. Активистка получила ожоги 40% тела, а через три месяца умерла в больнице Киева. Изначально родственники и друзья погибшей создали неформальное объединение «Кто заказал Катю Гандзюк?» и заявили, что к нападению вероятно причастны или местная полиция, или местные чиновники, с которыми у Екатерины возникали конфликты. Расследованием изначально занималась местная полиция, однако она не видела признаков заказа преступления. Более того, с начала херсонские правоохранители задержали непричастного к нападению человека: Николая Новикова. Местный суд, несмотря на сомнительную доказательную базу, отправил его в следственный изолятор.

«Подозреваемый», правда, заявлял о своей невиновности, говорил об алиби, которое полиция так и не проверила. Этим занялись киевские журналисты Денис Казанский и Марьяна Пьецух. Они нашли свидетелей, которые подтвердили невиновность Новикова: по их словам, мужчина 31 июля 2018-го отдыхал на побережье Черного моря и физически не мог находиться в Херсоне. Наконец, на скамье подсудимых оказались пятеро исполнителей преступления. Это Сергей Торбин (как установило следствие, он организовал нападающих), Владимир Васянович (ему, по словам отца Гандзюк, Екатерина собирала деньги на протез), Никита Грабчук (по словам следователей, непосредственно совершил нападение), Виктор Горбунов (по словам следствия, покупал кислоту ) и Вячеслав Вишневский (вместе с Васяновичем следил за Екатериной перед нападением). Все пятеро участники войны в Донбассе.

Движение «Кто заказал Катю Гандзюк» требует передать расследование в Киев, в Службу безопасности. Ведь местная полиция не только длительное время игнорировала признаки заказа преступления, но, по словам активистов, не спешила с расследованием: длительное время устанавливала, чем именно облили Гандзюк, медлила с поиском видеозаписей с камер наблюдения, некачественно опросила свидетелей и тому подобное. Дело сдвинулось с места после смерти активистки: родственники погибшей называют имя еще одного фигуранта преступления. Им оказывается Игорь Павловский, помощник одного из народных депутатов. Мужчину задерживают и на этом расследование снова замирает.

Еще через несколько месяцев отец убитой, Виктор Гандзюк, называет фамилии возможных заказчиков, которые ему озвучивала Екатерина, пока была жива. Это херсонские чиновники Владислав Мангер (тогда – глава областного совета), Андрей Гордеев (председатель облгосадминистрации) и Евгений Рищук (заместитель Гордеева). На скамье подозреваемых, правда, оказывается лишь Мангер. В феврале 2019-го его арестовывает Щевченкивський районный суд Киева.

Чиновник, между тем, заявляет о своей невиновности и утверждает: к убийству активистки может быть причастна СБУ, в частности – генерал Даниил Доценко. Ведь Гандзюк, по словам Мангера, активно сотрудничала со Службой безопасности. В СИЗО херсонский чиновник проводит немного времени и выходит на свободу под залог. Впрочем, есть еще один участник преступления Алексей Левин. Человек, который по версии следователей, был посредником между заказчиком и исполнителями преступления. Однако он успевает убежать из Украины еще во время первых задержаний.

В результате следователи объявляют Левина в розыск и полностью останавливают следствие за две недели до завершения сроков. Здесь следует пояснить определенные нюансы. В украинском законодательстве есть два основных типа расследования уголовных преступлений: по факту самого правонарушения и в отношении конкретных лиц. В первом случае следствие начинается только из-за самого факта преступления и может длиться годами, ведь следователи не ограничены во времени. Во втором же случае расследование ведется в отношении конкретного человека, которого подозревают в совершении преступления. И максимальный срок, отведенный следователям на работу в таком случае – год с момента объявления подозрения.

Это сделано для того, чтобы не нарушать права подозреваемого: ведь так или иначе на время расследования права человека будут ограничены – это может быть запрет в общении с конкретными людьми, ограничения в передвижении, арест имущества и тому подобное. В случае с делом Гандзюк сроки по Мангеру и Левину почему-то начали вычислять с момента задержания Новикова. Ситуацию исправляют весной 2020-го, после смены группы прокуроров, которые просят у суда разрешение пересчитать сроки расследования по правилам. И получают положительное для себя решение.

Подробнее об этом читайте в материале: Почему активисты пикетируют Венедиктову, а ВСК хочет ее допросить

За несколько месяцев до этого Левина задерживают в Болгарии и доставляют в Украину. А в Херсоне происходят громкие обыски по делу об организованной преступной группировке, которая занималась запугиванием и избиением людей, а также уничтожением имущества. В этом деле, как и в расследовании по убийству Гандзюк, фигурировал уже знакомый нам Игорь Павловский. Кажется, расследование успешно идет к завершению.

Ситуация меняется после кадровых перестановок в Офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ). В кресле генпрокурора оказывается Ирина Венедиктова, а уже через несколько недель прокуроры, которые задействованы в деле Гандзюк, заявляют о завершении расследования и подготовке передачи дела в суд. Хотя они с проблемами получали разрешение на дополнительные несколько месяцев следствия. Такие события возмущают активистов движения «Кто заказал Катю Гандзюк» и родственников убитой.

Они заявляют, что следователям нужны еще несколько месяцев для работы, а за две недели невозможно получить качественные доказательства. Также таким решением возмущаются народные депутаты, которые входят во Временную следственную комиссию, которая расследует нападения на активистов. Они требуют от прокуроров объяснений. И уже 11 июня прокуратура возобновляет расследование «в связи с новыми обстоятельствами». 28 июля расследование завершают окончательно и передают дело в суд.

Киев вместо Херсона

Украинское законодательство предусматривает несколько возможностей для того, чтобы определить подсудность. Дело может рассматривать или суд, на территории которого (то есть на территории, подпадающей под юрисдикцию суда) совершено преступление, или же суд, под юрисдикцию которого подпадает орган, который занимался расследованием (районная или областная полиция, Служба безопасности, Государственное бюро расследований и т.п.) . Поскольку следствием по делу об убийстве Екатерины Гандзюк занималась СБУ, то она передала дело в Печерский районный суд Киева.

Тот, в свою очередь заявил, что не может собрать нужное количество судей, поэтому отдал дело в Апелляционный суд Киева, чтобы тот разобрался с подсудностью. Киевская апелляция же была убеждена, что дело Гандзюк нужно рассматривать по месту совершения преступления. То есть в Херсоне. На этом же настаивали и защитники Мангера. Однако решение этого вопроса не было в компетенции апелляции Киева, поэтому свое слово должен сказать Верховный суд. Он, в свою очередь, постановил: дело об убийстве херсонской активистки должно рассматриваться в Киеве. Поэтому Апелляционному суду не осталось ничего другого, как выбрать наименее загруженный районный суд столицы.

Среди всех выбрали Днепровский райсуд. Несмотря на опасения активистов движения «Кто заказал Катю Гандзюк», что заседания могут попробовать затягивать, дело начали слушать в довольно высоком темпе. Быстро провели подготовительное заседание и перешли к рассмотрению дела по существу. Конечно, свои ограничения наложила пандемия коронавирусной болезни: из-за роста заболеваемости COVID-19 ограничили допуск в зал судебных заседаний. Туда не смогли попасть не только свободные слушатели, но и журналисты.

Впрочем, за эти несколько месяцев состоялся целый ряд важных судебных заседаний. Во время одного из них, например, разбирались с неэффективным расследованием (и из-за которого дело передали в Службу безопасности Украины) Нацполиции Херсона. Защита Владислава Мангера заявляла, что дело в СБУ передали незаконно. Пострадавшие, между тем, неоднократно отмечали проблемы в работе местной полиции. В частности вспоминали задержание и арест невиновного Новикова. Однако наиболее важными стали суды 8-9 октября, когда в Днепровском райсуде допросили четырех свидетелей, которые фактически дали показания против Мангера.

Мангер виноват?

Важно, что за эти два года большинство фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк получили свои приговоры. Однако большинство из них оказались довольно мягкими. Не в последнюю очередь из-за якобы сотрудничества со следствием. Так, смягченное наказание досталось пяти нападающим. Так же благодаря якобы сотрудничеству со следователями послабления в мерах предосторожности для себя получил и Павловский. Правда, в течение этих лет родственники Гандзюк жаловались, что они не видят результатов таких соглашений. И эти слова можно считать справедливыми.

Ситуация изменилась 1 октября этого года. Во время очередного судебного заседания в Приморском райсуде Одессы Павловский заявил, что Мангер заказал нападение на херсонскую активистку. А посредником в этом преступлении был Левин.

«Именно Левин заказал Торбину Екатерину по просьбе Мангера», – цитирует слова Павловского из зала суда 1 октября. Также мужчина извинился за ложные показания, которые давал ранее. Он пояснил, что был вынужден это сделать, поскольку и он, и его дочь якобы получали угрозы от Владислава Мангера. Павловский также пояснил, что в июле 2018-го узнал, что Левин называл Мангера «Николаевичем».

Собственно, «Николаевич» фигурировал в расследовании и раньше. О нем неоднократно упоминали подозреваемые по делу об убийстве активистки. Впрочем, адвокаты Мангера заявляли: то, что отчество их подзащитного совпадает с отчеством, которое озвучивают фигуранты дела – недостаточное доказательство. И они были правы. Впрочем, уже во время заседаний в Днепровском райсуде Киева Павловский и другие допрошенные свидетели уточнили детали.

Например, со слов Павловского следует, что летом 2018-го состоялась по меньшей мере одна встреча с его участием, на которой также были Мангер и Левин. Мангер якобы говорил, что Гандзюк «всех достала» и «ей пора закрыть рот». Также он добавил, что после задержания Новикова к нему пришел Левин. Он якобы считал, что следователи задержали Торбина (организатора нападения) и ему надо искать адвоката. На вопрос Павловского «Зачем?» Левин объяснил, что Гандзюк облили кислотой. Он также добавил, что «это мы с Николаевичем заказали Гандзюк Торбину». Когда же выяснилось, что в СИЗО оказался невиновный человек, Левин просил Павловского не рассказывать Мангеру о той встрече.

Кроме Павловского факт встречи, на которой предположительно обсуждали нападение на Екатерину, подтвердил еще один свидетель: фигурант дела о преступной организации в Херсоне Павел Пилипенко. По его словам, Мангер и Левин якобы обсуждали с другими возможность нападения на Гандзюк. Речь шла о том, чтобы облить ее «мочой, фекалиями или чем-то подобным». Пилипенко также рассказал, что в середине июля 2018 Левин выдвигал Торбину претензии из-за того, что нападение на активистку затягивается. Кроме того, мужчина заявил, что также якобы получал угрозы от Мангера, когда уже находился в следственном изоляторе.

Больше деталей о хронологии событий рассказал один из нападавших – Владимир Васянович. Он смог вспомнить день, когда Торбин озвучил предложение напасть на Екатерину. Это произошло во время визита в горсовет Херсона Андрея Белецкого. Как удалось установить родственникам Екатерины Гандзюк, это было 13 июля. Торбин тогда показал нападающим Екатерину и приказал отследить ее путь домой. Также мужчина рассказал, что после задержания части нападающих Торбин начал искать деньги и транспорт, чтобы убежать.

Уже 16 октября, после судебных заседаний в Киеве, Приморский райсуд Одессы вынес Павловскому приговор: два года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год за сокрытие преступления. Вместе с тем, до сих пор остается неизвестной роль в преступлении Рищука и Гордеева. За два года расследований им так и не выдвинули подозрений или обвинений. Также не известно, удалось ли следствию установить их причастность к преступлению.

«Следствие до сих пор проверяет причастность людей, которых подозревают в заказе преступления. Как я понимаю, это не закрытый список. Из тех, кого друзья Кати считают вероятными заказчиками – это Рищук и Гордеев. Однако ни о каких успехах в этом направлении мне не известно. Вместе с тем, Мангер и Левин по решению суда остаются в СИЗО. Так же в изоляторе будет и Павловский, поскольку он фигурант дела о преступной организации в Херсоне», – рассказала в комментарии «Буквам» адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская.

Вместе с тем, можно прогнозировать: если Днепровский райсуд продолжит заседание в таком же темпе, то вполне вероятно, что за год он сможет рассмотреть около 60 томов дела и вынести приговор Мангеру и Левину. Правда, пока рано прогнозировать, что именно будет в этом решении. Ведь суд даже не добрался своего экватора.