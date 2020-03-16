В пятницу после того как в СМИ всплыли документы, показывающие, что наша делегация в Минске предоставила субъектность лидерам ОРДЛО, несколько десятков депутатов «Слуги народа» выразили свою обеспокоенность подобными действиями. Но через несколько часов заявления со страниц некоторых депутатов исчезли. Произошло это после встречи с Ермаком на Банковой, и не от того, что он убедил депутатов.

Второй бунт за две недели

-Так что, вы теперь в оппозиции, – спросил корреспондент #Букв у одного из депутатов «Слуги народа», не голосовавшего за правительство Дениса Шмыгал, а затем и отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Таких депутатов среди «Слуг» оказалось более 20. А через неделю о своем несогласии стали говорить больше 50 депутатов президентской фракции.

Впервые это стало публичным после появления текста договоренностей о создании консультативного совета при минской контактной группе.

«Мы, народные депутаты Украины – представители политической партии «Слуга народа» не можем не обратить внимание на ряд событий вокруг переговоров с Российской Федерацией.

Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц о возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономной Республики Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др. Мы не можем также не отметить одобрение представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решения о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы », – это заявление появилась на странице главы антикоррупционного комитета Анастасии Красносильской в 17 часов.

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fanastasia.krasnosilska%2Fposts%2F3046400112058445&width=500" width="500" height="287" frameborder="0" scrolling="no"></noscript>

В ней депутат призвала президента Владимира Зеленского обязать контактную группу в Минске вернуться в законодательное поле Украины и не признавать никаких представителей оккупированных территорий, кроме тех, кого назначит власть Украины.

Как известно, в документах минской группы представители ОРДЛО впервые получили субъектность и были подписаны не как физические лица, а как представители территорий. А снизу под документом красовалась подпись «Согласен, Ермак» на русском языке.

Брифинг главы Офиса президента не снял вопросов у депутатов, поэтому они решили публично выразить свое фи.

«Инициативная группа честно предупредила руководство фракции – Давида Арахамиа и Александра Корниенко. Давид сообщил о настроениях президенту. С Банковой попросили не делать публичных заявлений до 18 часов, в это время как раз была запланирована информационная встреча с заместителями по эфирам», – рассказывает собеседник Букв во фракции «Слуга народа».

Но депутаты все же запостили заявление, и начали собирать подписи.

На встречу на Банковую пришло от силы 30 депутатов. Ермак был со своей помощницей, он объяснил свою позицию, которую потом передала одна из заместителей фракции Евгения Кравчук.

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Часть депутатов после этого забрала свои сообщения, часть написала посты в поддержку Ермака, часть наоборот репостнула заявление коллег с критикой.

«Для меня это не был какой-то супер принципиальный протест», – говорит один из депутатов в разговоре с #Буквами.

Зато другой его коллега наоборот укрепился в позиции после встречи.

«Я сделал репост заявления после встречи, хотел услышать аргументы, потому что знаю, что эмоциональный человек, поэтому хотел дождаться, что скажут», – рассказал #Буквам после встречи один из депутатов.

В ответ на упреки, что заявление инспирировали извне, депутаты отрицают. «Прочитали, поматерились, решили как-то отреагировать», – объясняют бунтари.

Впрочем при этом они очень не хотят, чтобы называли их фамилии.

«На Банковой обиделись, что это вынесли на всеобщее обозрение, к тому же еще не поговорив с Ермаком», – говорят участники встречи.

Новые управленческие традиции Андрея Ермака

С тех пор как президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака, тот всячески пытается ввести свое «единоначалие».

У Ермака даже была идея уволить всех заместителей председателя ОП и назначить глав департаментов, которые подчинялись только ему. Затем, когда ему объяснили объем оборота документов, который пройдет в таком случае через его руки, голова ОП передумал.

Но в других случаях он, похоже, крепко держит руку на пульсе.

После увольнения Богдана принятия решений на Банковой сконцентрировалось в рамках тройки Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Сергей Шефир.

Именно через них решают вопросы, как олигархи, так и те, кто хочет протянуть своих людей.

После назначения правительства Дениса Шмыгаля фотографы #Букв сняли общение депутатов Сергея Таруты и Дмитрия Наталухи со «Слуги народа», где они обсуждают список кандидатур.

Когда корреспондент #Букв спросила, кого из этих кандидатов рассматривают на Банковой у одного из приближенных к президенту, тот ответил, что не знает, потому что теперь ходоки идут через Шефира и Ермака.

Ни фракция «Слуг», ни ее руководители не привлекались к формированию состава правительства, несмотря на то, что Украина все же парламентско-президентская республика.

Анонимные телеграмм каналы периодически муссируют тему, что Давид Арахамия потерял доступ к Банковой и получил на орехи за несанкционированный выступление депутатов фракции, и это может даже повлиять на смещение его с должности главы фракции СН.

«Думаете, это большая радость быть главой такой огромной фракции? Давида еще спасает, что он очень коммуникабельный и легко сглаживает конфликты», – говорит один из «Слуг».

Впрочем, о том, что в коммуникациях Банковой и фракции не все в порядке может свидетельствовать и то, как депутаты решили обозначить вслух, что хотят видеть новым генпрокурором Сергея Ионушаса, а не Сергея Кизя.

«Я думаю, что они специально поставили тогда на голосование поддержку Ионушаса на генпрокурора, чтобы перебить инициативу Банковой», говорит один из депутатов.

«Так мы сузили коридор для Банковой – теперь они должны считаться с этим волеизъявлением, тем более, что оно уже получило огласку», – добавляет его коллега.

Между тем, депутаты намекают, что Ермак сразу попытался установить жесткую дисциплину во фракции – и предложил применять санкции против тех, кто не голосует. Об этом говорилось и на встречах с заместителями председателя фракции.

«Пришлось ему объяснить, что это депутаты, а не крепостные и это в Офисе президента можно уволить клерка и он уйдет, а с депутатом все сложнее, особенно, если это мажоритарщик», – говорит собеседник во фракции.

После неголосования за правительство Шмыгаля ряд депутатов написали объяснительные своей позиции.

«Я не исключаю, что эта идея могла исходить от Ермака, потому что раньше такого не было», – говорит один из депутатов на условиях анонимности.

Пресс-секретарь Ермака Дария Заривна не ответила на вопрос Букв, имел ли Ермак какое-то отношение к написанию этих объяснительных.

Пока новый руководитель ОП еще не встречался с фракцией и, может, это произойдет в этот понедельник.

Между тем, ряд депутатов, очевидно решили, что разговоры разговорами, а им своя репутация дороже, и обратились сегодня к президенту с требованием уволить советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.