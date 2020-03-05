Верховна Рада призначила новий уряд Дениса Шмигаля. Інтриги, чи отримає Кабмін достатню кількість голосів не було, проблема була в іншому – в складі уряду, який покликаний врятувати економіку від кризи майже повністю відсутній економічний блок. В день голосування виявилось, що міністри промисловості і економіки в уряд іти не хочуть. Так само як і Мілованов займатись аграркою.

– Спалять його, думаю, місяців за 4-6. Малий! Вище ніс! Давай, може, Пороха вернем – До того йде, бачу

Саме так виглядала зранку переписка одного з депутатів від «Слуги народу».

У вівторок чимало з його колег збирались захищати уряд Олексія Гончарука, але коли прийшов президент лише тихо помовчали.

3 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що звільнить Олексія Гончарука і представив як кандидата на прем’єра Дениса Шмигаля. З усієї фракції проти відставки Гончарука було лише троє депутатів – Андрій Мотовиловець, Олена Шуляк та Вікторія Подгорна.

Шмигаля підтримали майже одноголосно. Потім президент представив фракції «Слуги народу» новий склад уряду.

Список виглядав так:

Міністерство розвитку економіки і торгівлі – Роман Жуковський, екс-чиновник в адміністраціях президента Ющенка і Януковича, зараз працює в світовому банку

Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації – Михайло Федоров, член уряду Гончарука

Віцепрем’єр-міністр– Міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов, досі голова київської ОДА

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Дмитро Кулеба, член уряду Гончарука

Міністерство з питань окупованих територій– Олексій Резніков, заступник голови ОП

Міністерство промислового розвитку і оборонного комплексу– Олег Коростельов, директор КБ «Луч»

Міністер Кабінету міністрів– Олег Немчінов

Міністерство внутрішніх справ – Арсен Аваков, чинний міністр з 6-річним стажем

Міністерство фінансів – Ігор Уманський

Міністерство юстиції – Денис Малюська

Міністерство сільського господарства – Тимофій Милованов, міністр економіки в уряді Гончарука

Міністерство інфраструктури – Владислав Криклій, чинний міністр

Міністерство у справах ветеранів – Сергій Бессараб

Міністерство охорони здоров’я – Ілля Ємець, екс-міністр часів Януковича

Міністерство молоді і спорту – Вадим Гутцайт

Міністерство соціальної політики – Марина Лазебна

Міністерство оборони – Андрій Таран

Кандидатури на Міненергетики, Міносвіти і Мінкультури не називалися.

Після великої фракції президент зустрівся з малим складом і обговорив можливі кандидатури на вакантні посади. На Міненерго була названа кандидатура Івана Плачкова, який довгий час очолював «Київенерго» Ріната Ахметова, на Міносвіти – депутат від «Слуги народу» Юлія Грішина. На Мінкульт ще сподівались вмовити Володимира Бородянського, але той був проти виділення окремого міністерства спорту.

Мала фракція розходилась з надією, що кандидатури будуть визначені найближчим часом. Натомість зранку на зустрічі з керівниками фракцій кандидат в прем’єри Денис Шмигаль повідомив, що четверо кандидатів відмовились від посад міністрів.

Зокрема, керівник КБ “Луч” Олег Коростельов відмовився від поста міністра промислового розвитку і оборонного комплексу. Тимофій Милованов вирішив не очолювати Міністерство агропромислового комплексу.Роман Жуковський відмовився від пропозиції стати міністром економіки.

Крім того, колишній міністр палива і енергетики і ексзаступник керівника Держуправління справами Іван Плачков не погодився очолити Міністерство енергетики.

За словами депутатів, на момент презентації нового складу Уряду президент Володимир Зеленський, він уже знав, що Коростельов і Жуковський відмовилися.

“Жуковський відмовився ще позавчора і полетів у США. І Плачкова ніякого там давно немає”, – розповів один з депутатів опозиції.

Натомість представники партії влади казали, що Жуковський просто перестав виходити на зв’язок і повернувся в США. «Хоч би смс прислав», – обурювались вони.

Щодо Милованова, то за словами джерела, він образився, що його відправили до Міністерства агропромислового комплексу. «Де Мілованов, і де село?», – сміялись депутати.

“Вони міняють уряд, щоб підняти економіку, а у них немає міністра економіки, міністра промисловості, яку вони збираються рятувати, міністра АПК, де вони запроваджують ринок землі, і немає першого віце-прем’єра з економіки взагалі. А зважаючи на те, що частина «Слуг» не дуже раді бачити Уманського, то ще й міністра фінансів могло не бути”, – обурився в кулуарах лідер фракції «Голос» Сергій Рахманін.

За чутками в Раді на МОН вмовляли лишити Анну Новосад, а в Мінкульті Володимира Бородянського, але ті не захотіли.

Коли ж один з депутатів зі «Слуг» сказав, що може відмовитись від посади ще й Андрій Таран, журналісти почали просто істерично сміятись.

Головним жартом дня було: «Не ходіть поодинці в кулуарах, а то вас відловлять і відправлять міністром у Кабмін».

«Ну в принципі я розумію Коростельова, він поважна людина, в нього працююче підприємство, в нього ринки, а тут носи папери і терпи інтриги. Нащо це все? », – зізнався один зі «Слуг» в кулуарах.

Інтрига з міністрами мала вирішитись на зустрічі фракції СН, яка була запланована на 14:30 і на якій знову мав бути президент.

Її підсумком якщо коротко була фраза Шмигаля, що наразі в Кабміні без керівників 4 міністерства (Міносвіти, Міненергетики і екології, Мінкульт і Мінекономіки), а оскільки 3 з них мають поділити надвоє, то треба знайти 7 кандидатур на міністрів.

Депутати йшли з наради з виразом ніби їм через 5 хвилин на шибеницю. Єдиним, хто розважав журналістів був Микола Тищенко.

-Коли я був ще ведучим програми «Ревізор» і ми їздили в Кривий Ріг там в закладах був отакий шар жовтого пилу…, – розказував депутат.

– Так він і зараз такий, – відповіли йому журналісти.

– Та от треба це змінити.

– А ви не скажете, як правильно ШмИгаль чи ШмигАль? – спитав журналіст у Тищенка.

– Я думаю, що правильно, щоб реакція на роботу уряду була така… – і депутат почав плескати в долоні.

На запитання, чому так терміново треба сьогодні голосувати міністрів, хай би попрацювали 2 тижні старі, один з нардепів СН відповів: «Це буде дурний знак – що ж ми Гончаруку і його команді заміну знайти не зможемо».

«Насправді, думаю, що за 2 тижні вони б знайшли всіх кандидатів, але президент вже фізіологічно не міг терпіти Гончарука. А він людина емоційна, не політик, тому терпіти і робити вигляд, що нічого не відбувається не став», – каже співрозмовник в Кабміні.

Втім прощався з урядом Гончарука Зеленський все ж мирно і пристойно.

«Давайте будемо з вами об’єктивними. Цей уряд має здобутки. Це зниження інфляції, облікової ставки Національного банку України, боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральний бізнес та нелегальні АЗС, це початок приватизації державних підприємств, які розкрадались всі ці роки. І це є правда. Це кредити малому та середньому бізнесу, зменшення ролі держави в економіці нашої країни. Але, правда в тому, що сьогодні українцям цього замало. І це є правда. Так, дійсно, це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти – замало. Це уряд нових облич. Але облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця. (Оплески) Цей уряд знає що робити, але знати замало. Потрібно, дійсно, дуже багато працювати, потрібно робити. І ми не маємо боятися правди. Ми повинні визнавати помилки. Бо в день, коли ми зануримось у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна. Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження, що економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхатись обличчям по землі», – заявив Зеленський з трибуни, пояснюючи причини відставки.

Наступним слово мав Гончарук.

«Як сказав Президент, в цьому уряді не крали. У нас не було корупції, ми системно з нею боролися з першого до останнього дня. І я хотів би, щоби не було зайвих маніпуляцій, тому я хочу розставити крапки над “і” і почну з найголовнішого. Колись у вересні, на початку, в одному великому бізнес-форумі журналісти запитали мене про корупцію, про “Центренерго”. Я хочу чітко сказати, що тоді я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ця проблема буде вирішена, і ми зараз там вже забезпечили проведення аудиту і рішення по менеджменту в цій компанії прийнято. Але це не особлива компанія. Таких компаній десятки. ..Ми перекрили багато тіньових схем, тому за останні місяці на нас вилилися тонни бруду в засобах масової інформації. Але… Але ми не відступили, і я хочу подякувати за це нашим міністрам, які багато разів ухвалювали складні рішення».

Хіба що лінивий не розгледів би в цих словах прем’єра натяк на те, чому саме його звільнили. Від початку з урядом Гончарука боролася група Ігоря Коломойського, а однією з останніх причин його відставки стало рішення про заміну керівництва компанії “Центренерго” , керівництво якої пов’язували з Коломойським.

На прощання Гончарук висловив сподівання, що курс на усунення схем не зміниться.

«Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вважаю, що у нас дуже хороший Президент, що він дуже порядна, чесна людина. За час роботи з ним я жодного разу не отримував жодної незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру. (Оплески) Тому я не маю жодних сумнівів, що курс збережеться, і я хочу це дуже чітко донести до всіх», – сказав Гончарук перед тим як отримати 353 голоси за свою відставку. Від голосування утримались лише Голос і ЄС.

Але головним героєм в цьому слоті став геть не Гончарук, а нардеп від ЄС Олексій Гончаренко. Бо після того, як він сказав з трибуни, що не розуміє хто перед ним – Зеленський чи Голобородько і що президент мав би піти у відставку сам, Зеленський пішов з’ясовувати з ним стосунки через весь зал. За словами депутата, президент просив не переходити з ним на особистості.

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Спікер оголосив перерву перед внесенням кандидатури нового прем’єра. Депутати побігли в буфет , адже пообідати вони так і не встигли. За цей час журналісти дізнались, що Вадим Пристайко таки залишиться в уряді, от тільки поміняється з Дмитром Кулебою ролями- тепер він буде віце-прем’єром з євроінтеграції.

«Насправді Пристайка не повинно було бути в уряді, але коли дійшли до призначення Кулеби, якого хотіли бачити очільником МЗС і віциком по євроінтеграції, виявилось, що голову МЗС вносить президент, а віце-прем’єра – голова уряду. І це не може бути одна людина, бо тоді це суміщення. Отака юридична колізія, тому Пристайка повернули», – розповів депутат від «Слуги» на умовах анонімності.

Коли депутати побігли в зал голосувати за Шмигаля і його новий Кабмін, в буфет спустились кілька вже звільнених міністрів. Спершу це був Дмитро Дубілет. Ще вчора депутати СН запевняли журналістів, що він точно буде в уряді, і не могли ніяк пояснити, чому його там немає.

Як виявилось, сам віце-прем’єр теж не в курсі, чому він більше не потрібен президенту.

«В мене зараз змішані почуття. Про свою відставку я дізнався вчора від Олексія Гончарука, з президентом не говорив. Сподіваюсь, ми ще поговоримо», – сказав Дубілет, додавши, що більше не хотів би розвивати цю тему.

Слідом за ним за їжею і кавою в буфет зайшов ще міністр оборони Андрій Загороднюк. На відміну від Дубілета, міністру оборони про відставку сказав сам президент. Але її причини міністр оборони називати відмовився.

-Ви розумієте, за що вас звільнили? – спитали журналісти в міністра.

– Давайте так, я розумію, що в президента є право в будь-який момент подати на цю посаду свою кандидатуру, – ухильно відповів Загороднюк. (Цікаво, що «Слугам народу» вчора президент відповів десь так само).

– А як вам новий претендент на Міноборони?

– Я поки утримаюсь від коментарів. Ви знаєте, що він був моїм радником, але я з ним не працював.

– Чому?

– На те були причини. Побачите.

– А ви людина Богдана?

-Ні, я не людина Богдана.

– А ваш наступник – людина Єрмака? – допитувались журналісти.

-Давайте подивимось, – відповів сміючись Загороднюк.

Тарана і справді називають креатурою нового голови Офісу президента. А от причини його призначення назвати ніхто не може. Загороднюк попросив офіціанток додати звук в телевізорі, щоб не пропустити призначення наступника.

Але Таран не виступатиме і не розкаже, що робитиме Міноборони, в країні де війна. Софія Федина з трибуни попросить вшанувати пам’ять загиблих воїнів і скаже, що їй хотілось би, що Україна відповідала за своїх убитих солдатів як Туреччина. Президент з мученицьким виглядом дивитиметься в цей час на зал.

Інші міністри про себе теж нічого не розкажуть. Тому «Голос» показово залишить засідання на знак протесту проти котів у мішках і повернення діячів часів Януковича.

«Нам намагаються зараз продати як нове обличчя нового міністра охорони здоров’я, який вже був міністром охорони за часів Януковича. Нам намагаються зараз сказати, що нове обличчя – це пан Гутцайт, якого ви вигнали зі списку, який у вас ішов 81 номером, тому що був занадто зашкварений. Тому що в нього бізнес в Росії, а його бізнес-партнери – це все ж таки люди, які зараз воюють в російській армії, … У нас тут є пан Уманський, якого дуже добре всі знають, хто працює в сфері економіки. Але я вам скажу, коли ви нам розказували, куди нам треба передати в дитячі будинки іграшки, що пан Уманський свого часу підписав 79 мільйонів гривень, які були передані компанії Саші Януковича. Які потім через прокладки було виведені, а ці гроші мали піти на будівництво “Охматдиту”. Тому, коли ви зараз розказуєте, куди треба передавати іграшки, ви краще подумайте, кому ви передаєте гроші, і куди ця людина вже свого часу їх відправляла. У нас міністр соцполітики – це людина, якого свого часу призначав на посаду Віктор Янукович як голову служби зайнятості. А ви знаєте, як при Віктору Януковичу отримували посади», – заявила з трибуни Олександра Устінова.

Це не подіяло. За новий уряд проголосували 277 депутатів. «Слуги народу» дали 228 голосів, також допомогли «За майбутнє», «Довіра» і позафракційні.

Єдиний зі «слуг» хто проголосував проти уряду був Дмитро Костюк – він написав, що проти декого зі старих міністрів.

Але це навряд чи зіпсувало свято Арсену Авакову, який пересидів уже третього прем’єра.