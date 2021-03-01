Бывший генеральный прокурор теперь может хвастаться наградой за борьбу с коррупцией, но это не снимает с него вины по делам беркутовцев и Антоненко, Кузьменко, Дугарь.

23 февраля внешнеполитическое ведомство США наградило международной премией двенадцать представителей разных стран по борьбе с коррупцией. Среди них оказался и бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Кроме Рябошапки, премию получили представители Албании, Эквадора, Микронезии, Индии, Ирака, Кыргызстана, Гватемалы, Гвинеи, Ливии, Филиппин и Сьерра-Леоне.

Премия вручается впервые, поэтому критерии неизвестны.

В то же время известно, что это отличие за борьбу с коррупцией. Сам Рябошапка в комментарии Голосу Америки сообщил, что эта награда – сигнал от Вашингтона Зеленскому.

«Когда есть политическая воля, тогда хорошие законы принимаются достаточно быстро и тогда за три месяца мы переатестовали весь центральный офис Генпрокуратуры, это 2,5 тысячи прокуроров, из которых освободили более половины», – сказал Рябошапка в комментарии «Голосу Америки».

«Мне кажется, что эта сегодняшняя награда и является таким сигналом Зеленскому, что США хотели бы видеть настоящие реформы, настоящие шаги, а не имитацию реформ», – сказал он.

Можно было бы пошутить, что новая власть Байдена награду вручили тому, кто стал одной из причин первого импичмента Трампа. Ведь именно про Рябошапку Зеленский летом 2019 сказал, что он полностью его человек, когда говорил с президентом США о деле Burisma.

Впрочем, и реформа прокуратуры была для американцев важна. В декабре 2019 временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что реформа прокуратуры в Украине – это самая широкая реформа, которую он когда-либо видел.

Американцам в этом вопросе действительно есть что вспомнить -начиная с того, как при генпрокуроре Шокине хотели допросить экс-посла США Пайетта из-за исчезновения денег на реформу ГПУ.

Самая проблемная реформа для США

Реформа ГПУ должна была начаться еще в 2015 году, когда после формирования второго правительства Яценюка на Резницкую назначили ставленника Михеила Саакашвили Давида Сакварелидзе. Именно его департамент и получил деньги на проведение реформы.

Но весной 2016 ряд народных депутатов обратился с запросом в ГПУ, а куда собственно исчезли деньги на реформу – более 2 миллионов долларов. ГПУ внесло информацию в ЕРДР, и начало расследование. Дошло до того, что хотели даже допросить посла Пайетт.

Где-то в это же время разразился скандал с бриллиантовыми прокурами, Сакварелидзе заявил о притеснениях его управления внутренних расследований со стороны Шокина.

29 марта генпрокурор уволил Сакварелидзе, а дальше уже парламент отстранил самого Шокина. Его сменил на этом посту Юрий Луценко.

Единственным реформаторским «достижением» шокинской прокуратуры было, по словам Луценко, то, что в конкурсе местных прокуроров из около 3500 кандидатов было только двое новых людей, которые ранее не работали в органах прокуратуры.

При Луценко в ГПУ завершили реформу самоуправления и создали при поддержке американцев Генеральную инспекцию. Но отношения генпрокурора и посла Марии Йованович, мягко говоря, не сложились.

Главным достижения Рябошапки является переаттестация прокуроров ГПУ и создание Офиса генерального прокурора. Заявления о намерении пройти аттестацию написали 1083 прокурора ГПУ. Из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%.

Сама переаттестация проходила со скандалами. И не только потому, что у соискателей спрашивали, как прыгать через коня и заставляли часами мокнуть под дождем, потому что зависла система. Не потому что один из аттестованных прокуроров заявил о недостоверном декларирование имущества Рябошапкой и его заместителем Виталием Касько.

Не потому, что на переаттестацию не пошел одиозный прокурор Константин Кулик, который вел дело Burisma и собирал материалы на сына Джо Байдена Хантера, а затем присоединился к команде Андрея Деркача, которая раскручивала тему измены в переговорах Джо Байдена и Петра Порошенко.

А потому, что ее жертвами стали и те прокуроры, которых трудно было обвинить в некомпетентности.

23 октября Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

«Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Еще не знакомился с приказом. В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых оснований для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но увольнять не имели оснований. Это, в принципе, наверное, признаки преступления», – прокомментировал тогда увольнение Горбатюк “Украинской правде”.

Такое решение Горбатюк связал с тем, что он “неудобен” для нового руководства ГПУ.

Завершать реформу пришлось Ирине Венедиктовой. По ее словам, всего в органах прокуратуры аттестацию успешно преодолели две трети прокуроров: 7 157 из 11 166 человек, что составляет 64 процента. «Осталось реально 64 процента прокуроров и для прокуратуры это безумная перезагрузка, я вам хочу сказать», – заявила депутатам нынешняя генпрокурорка.

В то же время она сообщила, что по результатам переаттестации подано более 1,5 тысячи исков и попросила депутатов сделать законодательные преграды для недопущения этого возвращения.

Впрочем, несмотря на награду от США и намеки на некий сигнал от Вашингтона к Рябошапке в Украине достаточно вопросов относительно его действий и его «независимости» от президента Зеленского. Потому во многих случаях реформатор, похоже, действовал просто в угоду президенту или своих политических союзников.

Как быть независимым, но радовать Зеленского и Богдана

Когда 6 марта прошлого года Руслана Рябошапку уволили он сказал, что это потому, что он никому не стал слугой. За глаза говорили, что причиной было то, что он отказался подписать подозрение Петру Порошенко. Хотя потом сам же Рябошапко это отрицал.

Так или иначе часть производств по Порошенко было внесено в ЕРДР рукой Рябошапки – иначе не могло быть по закону. Это уже потом он называл подозрение пятом президенту «полным трэшем».

При этом Рябошапка пошел на уступки президенту Зеленскому в очень знаковых делах.

Выдача Цемаха. Летом 2019 в рамках обмена пленными Украина отдала России бывшего «командира ПВО» группировки «ДНР» в городе Снежное, вблизи которого был сбит малазийский «Боинг» рейса MH17, Владимира Цемаха.

За несколько месяцев до этого спецслужбы Украины вывезли Цемаха с оккупированной части Донбасса. Во время спецопереации один военный погиб, двое были ранены.

Журналист из расследовательского проекта Bellingcat Элиот Хиггинс написал по этому поводу: «Очень бесхребетный обмен со стороны украинского правительства, который повлияет на юридическое дело MH17».

Накануне обмена не допустить выдачи Цемах требовали активисты и евродепутаты. Но генпрокурор не стал протестовать.

Дело беркутовцев. Рябошапка приложил максимум усилий, чтобы осуществить обмен 5 беркутовцев, проходивших по делу Майдана, чем нанес деле очень большой ущерб.

В ноябре 2019 дело расстрелов на Институтской выходило на финишную прямую – в нем оставалось несколько заседаний до приговора. И тут пошли слухи о том, что пять обвиняемых эксберкутовцев готовят к обмену.

Сценариев, по которым это могло произойти, было два: либо суд в турборежиме завершает слушать дело и пишет приговор, либо бывших милиционеров отпускают из СИЗО под домашний арест и под личное обязательство: мера пресечения, во время которой обвиняемые обязаны ходить в суд, также им запрещают общаться с другими фигурантами дела.

Святошинский райсуд отказался отпускать бывших силовиков и всем продолжил аресты: кому домашние, кому – СИЗО. Однако в дело вмешалась Генпрокуратура во главе с Русланом Рябошапкой.

Уже во время заседаний в Апелляционном суде, где адвокаты бывших беркутовцев оспаривали аресты своим клиентам, выяснилось, что Рябошапка давил на подчиненных и требовал от них освободить беркутовцев для обмена с пророссийскими боевиками.

Когда прокуроры отказались выполнять приказы руководства – их прямо в зале заменили на более лояльных. С собой новые прокуроры, которые не имели отношения к делу Майдана, принесли постановление за подписью генпрокурора Руслана Рябошапки. Тогда же в кабинет к судье пришел заместитель Рябошапки Виталий Каско.

В результате, несмотря на массовые протесты, под судом бывших беркутовцев отпустили на обмен. В Украине вернулись только 2 беркутовцы и дело забуксовало на год.

Дело Антоненко, Кузьменко, Дугарь. Аналогична смена прокуроров состоялась и в деле Шеремета. В день пресловутого брифинга, на который вышли президент Владимир Зеленский, Арсен Аваков и Руслан Рябошапка, заместитель генпрокурора Виталий Каско сменил состав прокуроров, которые занимаются этим делом.

Группа прокуроров, которая была на тот момент в деле, считала, что доказательств недостаточно. Но кого интересует мнение прокуроров, если «величайшим» надо срочно пропиариться.

Затем одного из прокуроров, назначенных в деле Шеремета, – Александра Лукашенко – уволили с должности. Причиной для этого стало то, что прокурор не смог пройти переаттестацию.

А сам Рябошапка через некоторое время стал говорить, что доказательств по делу собрано недостаточно.

Дело Федыны. Софию Федина и Марусю Зверобой обвинили в угрозе убийством президенту Зеленскому.

На самом деле женщина после ссоры президента на передовой с атошником сказала следующее: «Товарищ президент думает, что он бессмертен … Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы хорошо, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда некоторые снова в белой рубашке припрутся на передовую».

Нардеп Качура обратился с жалобой в ГБР о угрозах президенту, те открыли производство, Внести дело в ЕРДР по депутату без генпрокурора нельзя. Это та самая скандальная правка, с которой приняли закон о неприкосновенности депутатов. Так же прокурор Руслан Рябошапка выписал Федине соответствующую повестку .на допрос.

Прокурор для Богдана и Вавриша. 4 марта 2020 генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил люстрированного в 2015 Сергея Юлдашева прокурором города Киева.

Это произошло в последние дни работы Рябошапки и дальше это решение уже проводил и.о. генпрокурора Виктор Чумак. Журналист Юрий Бутусов обвинил Рябошапку и Чумака в том, что они реализуют интересы политического патрона Рябошапки Андрея Богдана и его друга Андрея Вавриша, в частности решать проблемы с застройками. По словам журналиста, для Богдана было важно иметь как можно дольше влияние на киевских силовиков, чтобы сместить с должности главы КГГА Виталия Кличко.

Следует отметить, что Рябошапка сам признавал дружеские отношения с Богданом, с которым они знакомы с 2007 года, с тех пор как работали в Минюсте.

Правда, назначение не помогло – Венедиктова сразу уволила Юлдашева, и ему снова пришлось идти в суд.

Так что, может, Рябошапка и оказался в чем-то лучше других прокуроров, но на героя нашего времени вряд ли может претендовать. Даже с американской премией.