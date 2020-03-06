Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Питання подавання води в окупований Крим — це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи”, — зазначив Шмигаль.

Народна депутатка України від фракції “Голоси” Юлія Клименко заперечила, що про гуманітарну кризу не йдеться, оскільки води не вистачає на забезпечення військових об’єктів країни-окупанта.

“Це питання гуманітарної відповідальності? Хвилиночку! Це неправда. Фізичні особи, люди забезпечені водою в Криму. Єдине на що не вистачає, так це на ті військові об’єкти, які там є. І, вибачте будь ласка, Крим перетворився на військову базу. Ви хочете подавати воду агресору?”, — уточнила вона.

У відповідь на це прем’єр-міністр заявив, що воду в Крим необхідно подавати, бо там живуть українці.

“Там живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Точка. Ми не збираємося подавати воду не в Україну. Крим — це Україна. Чи ні? Крим — це Україна. Ми будемо подавати воду в Україну? Там живуть українці. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть”, — сказав Шмигаль.