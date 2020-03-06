Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
“Питання подавання води в окупований Крим — це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи”, — зазначив Шмигаль.
Народна депутатка України від фракції “Голоси” Юлія Клименко заперечила, що про гуманітарну кризу не йдеться, оскільки води не вистачає на забезпечення військових об’єктів країни-окупанта.
“Це питання гуманітарної відповідальності? Хвилиночку! Це неправда. Фізичні особи, люди забезпечені водою в Криму. Єдине на що не вистачає, так це на ті військові об’єкти, які там є. І, вибачте будь ласка, Крим перетворився на військову базу. Ви хочете подавати воду агресору?”, — уточнила вона.
У відповідь на це прем’єр-міністр заявив, що воду в Крим необхідно подавати, бо там живуть українці.
“Там живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Точка. Ми не збираємося подавати воду не в Україну. Крим — це Україна. Чи ні? Крим — це Україна. Ми будемо подавати воду в Україну? Там живуть українці. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть”, — сказав Шмигаль.
На відео з 1 ч. 44 хв.
Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Шість років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
В кінці лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що виключає можливість поставок води в незаконно анексувала Крим.
- Раніше глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія в ефірі телеканалу “Прямий” у відповідь на запитання журналіста про можливість відновлення водопостачання анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу заявив, що вважає такий компроміс “достатнім” та “пішов би на це” .
- Пізніше Арахамія публічно вибачився за слова про відновлення водопостачання анексованого РФ Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.