Россия начала масштабные военные учения на украинской границе. На Донбассе очередное военное обострение, есть раненые и погибшие украинские военные. Режима «тишины», о котором более года говорит президент Владимир Зеленский, на практике не существует. А в начале апреля россияне во время переговоров Трехсторонней контактной группы отказались подписаться под декларативным заявлением о соблюдении перемирия на линии фронта в Донецкой и Луганской областях. В инфопространстве обсуждают возможное начало прямой войны Украины с Россией, а украинская армия готовится отражать возможное нападение русских из Крыма. Кажется, что при таких условиях единственный инструмент, который может остановить РФ – санкции и привязаны к ним Минские соглашения.

Договоренности, которые не работают

Война, спровоцированная Россией на Донбассе, продолжается седьмой год. И за это время она родила целый ряд проблем: политических, экономических, гуманитарных. Собственно, именно их и должны были решить Минские договоренности и переговоры Трехсторонней контактной группы: начиная от подачи воды, света и газа в фронтовые города и села и заканчивая войной в целом.

История этих договоренностей началась еще в июне 2014-го. Тогда президент Петр Порошенко встретился с представителями еще законной власти Донецкой и Луганской областей (в частности – мэрам городов) и представил им план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который впоследствии лег в основу Минских договоренностей. Уже тогда речь шла об амнистии для тех боевиков, которые не совершали тяжких преступлений, создании буферной зоны, местных выборах и защите русского языка. Кроме того, упоминалось о разоружении боевиков и освобождении заложников.

В это же время родилась и Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), которая должна была решать насущные вопросы, связанные с войной. В ее состав вошли представители Украины, России и ОБСЕ. В частности, именно через ТКГ решали вопрос о доступе следователей в район, где был сбит малазийский Боинг MH-17. Вместе с тем, Украина неоднократно заявляла, что россияне и боевики срывают переговоры и отказываются идти на уступки. Например, они требовали для русского языка статуса государственного и настаивали на федерализации Украины.

Параллельно с переговорами продолжалась и активная фаза войны в Донбассе. За это время украинских военных неоднократно обстреливала артиллерия с территории России. А примерно в августе 2014 российские солдаты перешли границу и прямо вмешались в конфликт. Например, именно россияне участвовали в боях за Иловайск, которые продолжались почти весь август. В результате им удалось отбить город, были убиты более 300 украинских военных, еще несколько сотен попали в русский плен.

Почти сразу после окончания боев за город президент РФ Владимир Путин выдвигает свой план урегулирования ситуации в Донбассе. Через несколько дней в столице Беларуси происходит встреча ТКГ, во время которой и принимают Минские соглашения. Так, в частности, уже шла речь о полной амнистии для пророссийских боевиков, закрепление «особого статуса» Донбасса в специальном законе, проведение досрочных местных выборов. Украина даже пошла на уступки и в Верховной Раде проголосовали закон о спецстатусе, в котором, в частности запланировали дату выборов на территориях ОРДиЛО декабрь 2014 года. А за процессом должна была наблюдать ОБСЕ. Однако реализовать этот документ так и не удалось.

Ведь ни Россия, ни пророссийские боевики так и не выполнили одно из основных требований: полное прекращение огня. По данным штаба Антитеррористической операции, по состоянию на начало декабря 2014 го боевики нарушали перемирие 3,5 тыс. раз. Так же на местах оставалось вооружение, в частности – артиллерия, которую должны отвести на десятки километров от линии фронта. Кроме того, боевики самостоятельно провели местные выборы, во время которых ожидаемо выиграли тогдашние вожди так называемых «ДНР» и «ЛНР» – Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Наблюдать за процессом приехали представители других самопровозглашенных «республик»: например Южной Осетии или Нагорного Карабаха. Также были представители несуществующей «Ассоциации безопасности и сотрудничеству в Европе» (АБСЕ). Результаты голосования не признала ни одна из стран мира.

В январе 2015 года стало известно, что в Минских договоренностей существует приложение, которое разделяет Донбасс на две части: украинскую и подконтрольную боевикам. В документе была таблица с перечнем населенных пунктов, через которые будет проходить линия разграничения. Фактически же линия фронта, которая существовала в 2014-м, цементировалась.

Окончательно план Минска сорвался в конце января 2015 года, когда Захарченко заявил о наступлении на Мариуполь. Активные бои продолжались по всей линии фронта, боевики и российские военные начали массированное наступление на Дебальцево – важный железнодорожный узел, который, по минским соглашениям, должна была контролировать Украину. Поэтому в феврале в Минске собрались лидеры стран Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия), чтобы остановить активную фазу войны. Переговоры продолжались 16 часов, результатом которых стал «Минск-2», вокруг которого в последние годы и идут дискуссии. Его условиями также были немедленное прекращение огня и отвода тяжелого оружия минимум на 50 км.

Однако Россия и ее боевики снова не выполнили основной пункт соглашения: прекращение огня и отвода артиллерии и тяжелого вооружения. Бои на линии фронта продолжались, главарь «ДНР» Захарченко заявлял, что готов захватить Харьков и Мариуполь. В конце 18 февраля пророссийские боевики взяли под контроль Дебальцево. Украинские военные, тем временем, провели операцию близ Мариуполя и вернули контроль над несколькими поселками, в частности Широкино.

Безальтернативная площадка

Несмотря на то, что Украина не может выполнить Минские договоренности (например, превратиться в федерацию, как этого хочет Москва), власть и времен Порошенко и времен Зеленского называла переговоры в столице Беларуси безальтернативным площадкой. Мол, это единственное место, где можно напрямую встречаться с представителями страны-агрессора, чтобы попытаться решить насущные проблемы. Например, по освобождению заложников с оккупированных территорий. К слову, несколько раз в Минске действительно речь шла об обменах.

Например, бывшая участница ТКГ Ирина Геращенко рассказывала Буквам, как в свое время они отказывались на таких переговорах отдавать России “беркутовцев”. Однако сейчас такие договоренности должны принять на уровне администраций двух президентов: Украины и России. Минск же в таком случае последние годы играет формальную роль.

«Да, ТКГ в Минске состоит из нескольких подгрупп. Одна из них занимается вопросами пленных. Но на самом деле о них в Минске никогда не говорили. В последние годы в лучшем случае это были договоренности между Андреем Ермаком и Дмитрием Козаком. А если глобально – это сначала были договоренности между Владимиром Путиным и Петром Порошенко, теперь между Путиным и Владимиром Зеленским. Когда последний пришел к власти, то Путин отдал ему часть политзаключенных и пленных из Донбасса. Вероятно, надеялся, что новый президент будет более лояльным к Москве», – на правах анонимности говорит собеседник Букв, причастный к переговорам в Минске.

Он отмечает: в Минске невозможно решить ни один из ключевых вопросов, поскольку люди, которые ведут переговоры, не имеют на это полномочий. «На переговорах ТКГ сидят люди, которых можно в любой момент заменить и ничего не изменится. И они говорят то, что им напишут в Офисе президента. Например, сначала главой ТКГ от Украины был Кучма, теперь – Кравчук. Ситуация кардинально не изменилась. Или, например, несколько месяцев назад заместителем Кравчука был Витольд Фокин. И его роль была декоративная: он не имел права что-то решать », – добавляет собеседник. Хотя, следует напомнить, что скандалов Фокин спровоцировал больше, чем надо.

Собеседник также объясняет, как происходят такие встречи. По его словам, сначала Банковая согласовывает для украинской делегации повестку дня, которую обсуждают те или иные подгруппы, из которых и состоит ТКГ. Впоследствии проходят переговоры, во время которых украинская делегация следует установкам Банковой. А потом происходит «разбор полетов».

В то же время, Россия пытается использовать переговоры в Минске для продвижения собственной позиции, а иногда и вообще – для шантажа Украины. Например, не так давно журналист и член ТКГ Денис Казанский сообщал, что РФ пытается втянуть в переговоры представителей ОРДЛО.

Стоит заметить, что с самого начала Трехсторонняя контактная группа создавалась для переговоров с Кремлем. Однако тот все время убеждал, что российских солдат на территории Украины нет, а война на Донбассе – сугубо внутренний конфликт. И пытался заставить Украину вести переговоры с представителями самопровозглашенных «республик». Например, минские соглашения в свое время подписывались «лидеры» ОРДиЛО. Однако исключительно как частные лица. Кроме того, согласно договоренности, представители «ДНР» и «ЛНР» могут обсуждать во время таких встреч очень ограниченный круг вопросов. Однако уже в течение нескольких месяцев Россия пытается переступить через это правило. А в прошлом году большой скандал вызвали их подписи как лидеров ОРДиЛО, которые согласовал Андрей Ермак.

«Не думаю, что сейчас в Минске можно решить хоть какой-то вопрос. На наши онлайн-встречи россияне приводят каких-то представителей ОРДиЛО, некую «общественность ДНР и ЛНР». Эти люди влезают в дискуссии, перебивают спикеров, прерывают и срывают переговоры. И мы уже несколько заседаний подряд выясняем, что это за люди, почему и для чего их с собой притащили россияне. Мы просто теряем время», – комментирует Буквам ситуацию участник ТКГ Денис Казанский.

Кроме того, возникают вопросы и к полномочиям представителей Украины. Например, могут ли они самостоятельно договариваться об обменах с боевиками. «Минск неоднократно доказывал свою неэффективность. Там можно принимать только временные решения, которые в перспективе ситуацию только усугубляют. Потому что Россия захотела – и подписалась под какими уговорами. Когда ей стало выгодно – их исказила. Вот и получается, что в Минске подписывают филькины грамоты. А делают это непонятные люди с непонятными полномочиями. Например, со стороны Украины это Кучма, скажем. Или Кравчук. Зеленский дал им какие-то полномочия, но официальных должностей у них нет, должностных обязанностей тоже.

И действительно, на эту проблему жаловались еще со времен появления этой площадки. Например, Валерия Лутковская, которая занималась пленными. Она неоднократно говорила, что у нее нет полномочий, чтобы решить те или иные проблемы», – объясняет правозащитница, координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, которая занимается вопросами пленных из Донбасса.

По ее словам, Россия неоднократно использовала ТКГ для того, чтобы шантажировать Украину и требовать политических уступок в обмен на решение гуманитарных проблем. «Я слежу только за гуманитарной подгруппой Минска. И я вижу, как РФ шантажирует Украину заложниками, подачей воды, света в прифронтовые поселки. То есть обычными гуманитарными вопросами. И мы, правозащитники, изначально об этом говорили – что россияне будут нас давить и шантажировать. Поэтому даже если оставлять Минск как переговорную площадку – гуманитарные вопросы надо вывести из политической плоскости. Потому что когда жизнь человека ставят на весы против выборов на Донбассе, амнистии боевикам – это неправильно и несправедливо. Мы давно просили отдельную площадку, например, для освобождения заложников. И его так и не создали », -отмечает она.

«Русские не стесняются в методах. Например, они нас шантажировали обменом пленных. Могут угрожать закрыть контрольные пункты въезда-выезда. Могут даже намекнуть на обострение на фронте. Например, недавно россияне отказались поддержать декларацию о мире на линии фронта. Они говорят, что это не они воюют на Донбассе, поэтому с ними и не о чем договариваться. Фактически же они саботируют переговоры и мир. В то же время, когда на РФ нажмет Ангела Меркель или Эмануэль Макрона – они сразу соглашаются декларировать поддержку мира», – говорит Казанский.

Учитывая такую ​​ситуацию, логическими были бы попытки заменить переговорную площадку. С начала своей каденции Зеленский стал восстанавливать Нормандский формат. Но больше одной встречи провести не удалось. 31 марта канцлер Германии Меркель, президент Франции Эмануэль Макрона и Владимир Путин вообще обсуждали обострение на Донбассе без украинского президента. Также в конце марта россияне слили своим СМИ план Ермак по обновлению минских соглашений, явно демонстрируя нежелание его обсуждать.

«Можно заменить Минск другим площадкой? Чтобы что-то поменять, надо согласие двух сторон. Но россияне на это не соглашаются. Поверьте, мы можем говорить что угодно, предлагать какие угодно варианты – они скажут «нет». При этом Минск выписан так, что его невозможно выполнить. И россиян, на самом деле, такая ситуация устраивает: ни мира, ни войны. Они не ставят себе цель победить Украину в войне на Донбассе. Им просто надо затянуть нашу страну в клоаку, из которой не будет выхода. И поддерживать эту ситуацию », – убежден Казанский.

«Если серьезные попытки хотя бы обсудить возможные альтернативы и имели место, то не вышли за пределы властныхх кабинетов и закрытых экспертных обсуждений. К сожалению, в этом процессе Украина должна еще бороться за свою субъектность. Здесь довольно важна позиция международных партнеров. Пример Приднестровья демонстрирует, что переговоры могут продолжаться 19 лет без всякой гарантии на окончательное решение конфликта. И это несмотря на то, что кроме России, Молдовы и Приднестровья, к работе в формат 5 + 2 вовлечены Украина, ЕС и США », – объясняет правозащитница, председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.