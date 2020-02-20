Эвакуированных из Уханя граждан Великобритании, после прибытия в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс (Milton Keynes).

Об этом сообщает издание Berkshire Live.

Стоит отметить, что прибытие эвакуированных британцев не сопровождалось ни протестами, ни блокированием дорог, как это со вчерашнего дня происходит в Украине.

Граждан Великобритании в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill в город за 70 км от Лондона.

Людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.

Стоит отметить, что в городе Милтон-Кинс проживает около 250 тыс. человек.

Рядом с отелем Kents Hill Park находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.

Напомним, что в Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.

В МВД отмечают, что все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресекаться полицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба.

В министерстве подчеркивают, что угрозы здоровью граждан отсутствуют.