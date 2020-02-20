Об этом сообщает издание Berkshire Live.
Стоит отметить, что прибытие эвакуированных британцев не сопровождалось ни протестами, ни блокированием дорог, как это со вчерашнего дня происходит в Украине.
Граждан Великобритании в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill в город за 70 км от Лондона.
Людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.
Стоит отметить, что в городе Милтон-Кинс проживает около 250 тыс. человек.
Рядом с отелем Kents Hill Park находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.
Напомним, что в Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
В МВД отмечают, что все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресекаться полицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба.
В министерстве подчеркивают, что угрозы здоровью граждан отсутствуют.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.
- 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту “Борисполь” на дозаправку.
- Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
- Кабинет Министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.