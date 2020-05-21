День вышиванки 2020: как киевляне празднуют в условиях карантина

Корреспонденты #Букв прогулялись и сфотографировали нарядных киевлян.
Традиционно в третий четверг мая украинцы по всему миру надевают вышитые сорочки, чтобы отпраздновать День вышиванки. А праздновать этот день начали с 2006 года.
Ежегодно в Киеве и в других городах Украины проходят Марши вышиванок – украинцы семьями выходят на центральные улицы или площади в традиционных костюмах. Разнообразие просто ошеломляющее.
Но в этом году карантин внес свои коррективы – массовые мероприятия и гулянья запрещены. Соответственно, не пройдут и Марши вышиванок.
Тем не менее украинцев это не сильно огорчило – они все равно с удовольствием надевают свои самые лучшие наряды и выходят гулять.
Фото: Евгений Войнич, Евгений Краевой, #Буквы
В День вышиванки и украинские звезды шоу-бизнеса решили похвастаться своими вышитыми сорочками.
Ранее #Буквы рассказывали об истории украинской вышиванки, о том, что она символизирует.
- Поисковая система Google посвятила новый дудл Всемирному дню вышиванки.
- Украинские полярники с антарктической станции “Академик Вернадский” записали поздравление ко Дню вышиванки.