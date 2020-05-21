Covid-19 Украина

обновлено 21.05.2020 в 13:02

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День вышиванки 2020: как киевляне празднуют в условиях карантина

В связи с карантином в столице Украины не состоится традиционный Марш вышиванок. Тем не менее это не помешало горожанам нарядиться в национальные костюмы и выйти на улицы.

Четверг, 21 мая 2020, 14:22

День вышиванки в Киеве

Фото: Евгений Войнич/#Буквы

Корреспонденты #Букв прогулялись и сфотографировали нарядных киевлян.

Традиционно в третий четверг мая украинцы по всему миру надевают вышитые сорочки, чтобы отпраздновать День вышиванки. А праздновать этот день начали с 2006 года.

Ежегодно в Киеве и в других городах Украины проходят Марши вышиванок – украинцы семьями выходят на центральные улицы или площади в традиционных костюмах. Разнообразие просто ошеломляющее.

Но в этом году карантин внес свои коррективы – массовые мероприятия и гулянья запрещены. Соответственно, не пройдут и Марши вышиванок.

Тем не менее украинцев это не сильно огорчило – они все равно с удовольствием надевают свои самые лучшие наряды и выходят гулять.

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Фото: Евгений Войнич, Евгений Краевой, #Буквы

В День вышиванки и украинские звезды шоу-бизнеса решили похвастаться своими вышитыми сорочками.

Ранее #Буквы рассказывали об истории украинской вышиванки, о том, что она символизирует.

Теги: вышиванка, День вышиванки, карантин

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