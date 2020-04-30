Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Кто-то из народных избранников предпочел обычные аптечные маски, другие – сделанные из ткани с оригинальными принтами или партийной символикой.
Некоторые из депутатов выбрали респираторы. От латексных перчаток многие нардепы отказались, но некоторые все же о них не забыли.
Стоит отметить, что сегодня Верховная Рада поддержала применение специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона (о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам).
Кроме того, был принят в первом чтении законопроект, предусматривающий продление налоговых льгот для бизнеса на время карантина.
Также депутаты поддержала обращение к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом осудить продолжающуюся агрессию России против нашей страны и аннексию Крыма.
- Верховная Рада Украины продлила сегодня работу Временной следственной комиссии (ВСК) по взрывам на складах боеприпасов, в частности в Балаклее, еще на полгода.
- Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2769, согласно которому денежный залог на выборах уменьшится в девять раз.