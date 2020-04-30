Сегодня состоялось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Нардепы прибыли на него в защитных медицинских масках и респираторах, а некоторые – в перчатках.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Кто-то из народных избранников предпочел обычные аптечные маски, другие – сделанные из ткани с оригинальными принтами или партийной символикой.

Некоторые из депутатов выбрали респираторы. От латексных перчаток многие нардепы отказались, но некоторые все же о них не забыли.

Стоит отметить, что сегодня Верховная Рада поддержала применение специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона (о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам).

Кроме того, был принят в первом чтении законопроект, предусматривающий продление налоговых льгот для бизнеса на время карантина.

Также депутаты поддержала обращение к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом осудить продолжающуюся агрессию России против нашей страны и аннексию Крыма.