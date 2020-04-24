Об этом сообщают #Буквы.

На заседании присутствовали 332 нардепа. Некоторые из них были в аптечных медицинских масках, некоторые выбрали для защиты респираторы.

В то же время, некоторые из народных избранников или вовсе не надели маску, или периодически снимали ее.

На заседании нардепы разблокировали подписание изменений в регламент ВР, которые должны ускорить принятие “антиколомойского” законопроекта (о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам).

Также они поддержали законопроект, который предусматривает отмену штрафных баллов для водителей за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Кроме того, депутаты создали ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов относительно возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.

Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля Внеочередное заседание Рады 24 апреля

Внеочередное заседание Рады 24 апреля

Фото: #Буквы

  • Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел уже 94% правок к так называемому банковскому закону, который должен предотвратить возвращение выведенных с рынка банков бывшим владельцам.