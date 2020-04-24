Об этом сообщают #Буквы.
На заседании присутствовали 332 нардепа. Некоторые из них были в аптечных медицинских масках, некоторые выбрали для защиты респираторы.
В то же время, некоторые из народных избранников или вовсе не надели маску, или периодически снимали ее.
На заседании нардепы разблокировали подписание изменений в регламент ВР, которые должны ускорить принятие “антиколомойского” законопроекта (о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам).
Также они поддержали законопроект, который предусматривает отмену штрафных баллов для водителей за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
Кроме того, депутаты создали ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов относительно возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.
- Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел уже 94% правок к так называемому банковскому закону, который должен предотвратить возвращение выведенных с рынка банков бывшим владельцам.