Сегодня, 24 апреля, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Уже по традиции нардепы прибыли на работу в масках.

Об этом сообщают #Буквы.

На заседании присутствовали 332 нардепа. Некоторые из них были в аптечных медицинских масках, некоторые выбрали для защиты респираторы.

В то же время, некоторые из народных избранников или вовсе не надели маску, или периодически снимали ее.

На заседании нардепы разблокировали подписание изменений в регламент ВР, которые должны ускорить принятие “антиколомойского” законопроекта (о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам).

Также они поддержали законопроект, который предусматривает отмену штрафных баллов для водителей за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Кроме того, депутаты создали ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов относительно возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.