В понедельник, 31 августа, в Киеве состоялся съезд партии "Европейская Солидарность", посвященный местным выборам, которые должны состояться в октябре.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В понедельник, 31 августа, в Киеве прошел съезд партии “Европейская Солидарность”.

В нем приняли участие лидер партии, пятый президент Петр Порошенко, его жена Марина Порошенко, представители партии, народные депутаты от фракции “ЕС” в парламенте и приглашенные гости.

В начале съезда Порошенко выступил с речью. Лидер партии, среди прочего, отметил, что действующая власть погрязла в коррупционных скандалах. Именно поэтому, как отметил политик, власть направляет свои действия на уничтожение антикоррупционной системы.

Также он заявил, что власть практически остановила развитие экономики, но так и не смогла затормозить распространение коронавируса в Украине.

Также на съезде было объявлено, что “ЕС” идет на местные выборы с командой, которая “объединила патриотов из разных политических сил, профессиональных, решительных и проевропейских лидеров”.

Так команды партии в областные и городские советы возглавят знаковые личности. Это, в частности, бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко. Она — депутат Луцкого горсовета от “Самопоміч”.

В Полтаве будет баллотироваться общественная активистка Юлия Городчанина. Ранее она баллотировалась в парламент от партии “Голос”.

Избирательные списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции “Европейской Солидарности” Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Во время съезда Порошенко подчеркнул, что партия идет на местные выборы, чтобы “защитить одну из ключевых реформ команды — децентрализацию”.

Фото: Александр Кужельный, Евгений Краевой, #Буквы