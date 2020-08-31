Внеочередной съезд «Слуги народа»: прямая трансляция

Трансляция ведется на YouTube-канале “Слуги народа”.

Перед началом мероприятия на входе всем выдают маски и меряют температуру.

На подходах стоят рамки-металлоискатели, усилена охрана.

Программа съезда включает:

выступление президента Украины Владимира Зеленского;

выступление председателя политической партии СН Александра Корниенко;

принятие решения об участии в местных выборах 2020 года;

презентация соответствующей программы партии;

представление кандидатов на должности мэров областных центров;

представление кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области.

Напомним, ранее заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук отметила, что партия “Слуга народа” проведет съезд 29 августа.

Стоит отметить, что предыдущий съезд “Слуги народа” состоялся в феврале этого года. Тогда было объявлено, что идеологией политической партии является “украинский центризм”.

Кроме того, в “СН” объявили о создании “общественного хаба” в конгрессно-выставочном центре “Парковый”.

“Слуга народа” тогда также обновила устав и увеличила количественный состав своего руководящего органа с пяти до восьми человек.