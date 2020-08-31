Внеочередной съезд «Слуги народа»: прямая трансляция

Трансляция ведется на YouTube-канале “Слуги народа”.
Перед началом мероприятия на входе всем выдают маски и меряют температуру.
На подходах стоят рамки-металлоискатели, усилена охрана.
Программа съезда включает:
- выступление президента Украины Владимира Зеленского;
- выступление председателя политической партии СН Александра Корниенко;
- принятие решения об участии в местных выборах 2020 года;
- презентация соответствующей программы партии;
- представление кандидатов на должности мэров областных центров;
- представление кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области.
Напомним, ранее заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук отметила, что партия “Слуга народа” проведет съезд 29 августа.
Стоит отметить, что предыдущий съезд “Слуги народа” состоялся в феврале этого года. Тогда было объявлено, что идеологией политической партии является “украинский центризм”.
Кроме того, в “СН” объявили о создании “общественного хаба” в конгрессно-выставочном центре “Парковый”.
“Слуга народа” тогда также обновила устав и увеличила количественный состав своего руководящего органа с пяти до восьми человек.
- Партия “Слуга народа” определилась со слоганом, под которым пойдет на местные выборы, назначенные на 25 октября 2020 года. Так, “слуги народа” начали предвыборную кампанию под слоганом “Украина – это ты!”.
- Ранее председатель партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко рассказал, что политсила на местных выборах в 2020 году решила отказаться от лозунга “Сделаем их вместе”, под которым в 2019 году проходила президентская кампания Владимира Зеленского и парламентская кампания самих “слуг”.
- Фракция “Слуги народа” на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского главы. Победу одержала Ирина Верещук. #Буквы рассказывали, что о ней известно.