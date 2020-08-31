Covid-19 Украина

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Внеочередной съезд «Слуги народа»: прямая трансляция

В Киеве в конференц-центре "Парковый" начался внеочередной съезд партии "Слуга народа".

Понедельник, 31 августа 2020, 15:45

Трансляция ведется на YouTube-канале “Слуги народа”.

Перед началом мероприятия на входе всем выдают маски и меряют температуру.

На подходах стоят рамки-металлоискатели, усилена охрана.

Программа съезда включает:

  • выступление президента Украины Владимира Зеленского;
  • выступление председателя политической партии СН Александра Корниенко;
  • принятие решения об участии в местных выборах 2020 года;
  • презентация соответствующей программы партии;
  • представление кандидатов на должности мэров областных центров;
  • представление кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области.

Напомним, ранее заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук отметила, что партия “Слуга народа” проведет съезд 29 августа.

Стоит отметить, что предыдущий съезд “Слуги народа” состоялся в феврале этого года. Тогда было объявлено, что идеологией политической партии является “украинский центризм”.

Кроме того, в “СН” объявили о создании “общественного хаба” в конгрессно-выставочном центре “Парковый”.

“Слуга народа” тогда также обновила устав и увеличила количественный состав своего руководящего органа с пяти до восьми человек.

  • Партия “Слуга народа” определилась со слоганом, под которым пойдет на местные выборы, назначенные на 25 октября 2020 года. Так, “слуги народа” начали предвыборную кампанию под слоганом “Украина – это ты!”.
  • Ранее председатель партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко рассказал, что политсила на местных выборах в 2020 году решила отказаться от лозунга “Сделаем их вместе”, под которым в 2019 году проходила президентская кампания Владимира Зеленского и парламентская кампания самих “слуг”.
  • Фракция “Слуги народа” на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского главы. Победу одержала Ирина Верещук#Буквы рассказывали, что о ней известно.

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