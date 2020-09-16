За порядком во время празднования Рош Ха-Шана будут следить 560 полицейских: фото

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.
В Умань прибыли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.
Среди задач правоохранителей – обеспечение порядка в местах проживания и пребывания паломников-хасидов.
Начальник главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко заявил, что полиция будет действовать с соблюдением дисциплины, законности и личной безопасности на службе во время эпидемии COVID-19.
Фото : Нацполиция
Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.
В Умань на празднование Рош-га-Шана приехали около двух тысяч паломников хасидов.
10 сентября в Умани хасиды пытались снести забор возле могилы Раби Нахмана, который установили в целях соблюдения карантина и недопущения скоплений.
Рош- Ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из
- Ранее сообщалось, что в Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош-Ха-Шана.
- На границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года.