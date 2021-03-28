Об этом пишет журнал Forbes.

Таким образом Лохан хочет привлечь внимание к самому популярному новому товару в отрасли и обосновать необходимость использования NFT, чтобы создатели контента и музыканты могли лучше контролировать соблюдение авторского права по отношению к их работам.

NFT (Non Fungible Tokens) – “невзаимозаменяемый токен” – вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном. Он позволяет покупателям приобретать право собственности на цифровой товар – обычно изображение, анимацию, песню или видео в форме уникального цифрового токена на основе блокчейн.

Техническая спецификация TRC-721, стандарта для NFT на блокчейне TRON, была сделана общедоступной всего несколько дней назад. Поскольку TRON готовится запустить свою собственную NFT экосистему, американская актриса Линдси Лохан объявила, что запустит эксклюзивный NFT на TRON.

“Когда я впервые начала заниматься криптовалютой, немногие из моего круга понимали, как это работает. Большинство из нас слышали слово биткойн или термин блокчейн, но мало что знали по этому поводу. По мере того как я начала узнавать больше и принимать более активное участие, я быстро поняла, что мое сообщество может извлечь выгоду из криптографии и что я могу проинформировать большой сегмент общества, который не был вовлечен в пространство блокчейна, и познакомить их с ним”, – говорит Лохан.

В феврале она выставила на аукцион несколько работ на Rarible, а 27 марта запустила NFT через зарождающуюся платформу FansForever. Лохан отмечает, что эта технология стала активным способом взаимодействия с фанатами и сообществами.

“Вовлечение селебрити в Голливуде и за его пределами в NFT – это лишь вопрос времени. Возможно, мы увидим токенизацию фильмов и то, как артистам будут платить за их кино, музыку и искусство. Я вижу будущее, в котором криптовалюта, NFT и блокчейн будут нормой, а не исключением”, – говорит актриса.

Он также рассказала, что средства от предыдущих продаж NFT были направлены на социальную инициативу “Спасение детей”, а также на поддержку независимых малоизвестных художников, активно ищущих внимания к своим творениям.

Ранее сообщалось, что соучредитель и глава Twitter Джек Дорси продал на аукционе свой первый твит, опубликованный еще 21 марта 2006 года, за более чем 2,9 млн долларов.