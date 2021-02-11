Об этом сообщает издание techcrunch со ссылкой на The Wall Street Journal.

Осенью прошлого года правительство США при президенте Дональде Трампе принудило к продаже TikTok группе покупателей, включая Oracle и Walmart.

Издание отмечает, что такая инициатива изначально была обречена, ведь материнская компания TikTok, ByteDance, выиграла большинство юридических споров у правительства.

Теперь новое правительство США отложило на неопределенный срок продажу TikTok.

Тем не менее, дискуссии между TikTok и представителями национальной безопасности США продолжаются, поскольку существуют серьезные опасения по поводу сбора данных TikTok и возможности манипуляции и цензуры контента в приложении.

По словам Эмили Хорн, пресс-секретаря Совета национальной безопасности, США изучают все потенциальные угрозы конфиденциальности и безопасности данных от вторжений со стороны иностранных правительств или использования технологий, разработанных за рубежом.

“Мы планируем разработать комплексный подход к защите данных в США, который устраняет весь спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся. то включает риск, связанный с китайскими приложениями и другим программным обеспечением, работающим в США”, – сказал Хорн WSJ.

В августе президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.

TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.