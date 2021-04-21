Британський принц Гаррі повернувся до Каліфорнії (США) після похорону свого діда, герцога Единбурзького Філіпа.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Інсайдер підтвердив телеканалу, що Гаррі повернувся до США в середу.

Під час перебування в Британії Гаррі жив окремо в котеджі Frogmore (Віндзор). Йому не дозволялося близько контактувати з родичами через карантинні обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Гаррі літав до Британії один. Його дружина, Меган Маркл, залишилася в США. За словами інсайдерів, Маркл залишилася в Каліфорнії, тому що скоро їй народжувати другу дитину й лікар не рекомендував їй тривалий переліт над Атлантикою.

До слова, Гаррі, очевидно, не залишився на святкування 95-річчя своєї бабусі, королеви Єлизавети ІІ.

Меган Маркл та Кейт Міддлтон наполегливо намагаються помирити принців Гаррі та Вільяма. Герцогині роблять все можливе, щоб брати знову почали розуміти один одного.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.