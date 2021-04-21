Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Інсайдер підтвердив телеканалу, що Гаррі повернувся до США в середу.
Під час перебування в Британії Гаррі жив окремо в котеджі Frogmore (Віндзор). Йому не дозволялося близько контактувати з родичами через карантинні обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Гаррі літав до Британії один. Його дружина, Меган Маркл, залишилася в США. За словами інсайдерів, Маркл залишилася в Каліфорнії, тому що скоро їй народжувати другу дитину й лікар не рекомендував їй тривалий переліт над Атлантикою.
До слова, Гаррі, очевидно, не залишився на святкування 95-річчя своєї бабусі, королеви Єлизавети ІІ.
Меган Маркл та Кейт Міддлтон наполегливо намагаються помирити принців Гаррі та Вільяма. Герцогині роблять все можливе, щоб брати знову почали розуміти один одного.
Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.
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