Американскую телеведущую Шэрон Осборн уволили, обвинив в расизме. Это произошло на фоне недавнего интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел еще 10 марта. Накануне с одного из британских телеканалов уволился популярный ведущий Пирс Морган. В прямом эфире, обсуждая интервью членов королевской семьи, он называл Маркл “королевой Пиноккио” и обвинял ее во лжи. После этого он покинул студию, а еще через несколько часов – сообщил, что увольняется.

На следующий день в расизме обвинили Осборн. Это произошло на фоне интервью Меган Маркл.

Шэрон решила поддержать Пирса, как своего друга. Но ее соведущая в американском ток-шоу The Talk, Шерил Андервуд, обвинила коллегу в одобрении расизма.

После этого телеведущая написала, что не расистка и попросила прощения у всех, кого задели ее слова.

После произошедшего Андервуд решила оправдаться за свой поступок:

“Когда ты говоришь, что поддерживаешь своего друга, люди могут подумать, что ты соглашаешься с его словами. Это не совсем про расизм, это про реакцию на него”.

Она написала, что ни в коем случае не обвиняет свою коллегу.

“Слишком поздно”, – ответила ей Шэрон.

Позже она пояснила случившееся в соцсетях:

“Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидели или смутили мои слова. Я запаниковала, стала защищаться и позволила страху взять верх. Меня обвинили в расизме… Я не идеальна, я все еще учусь, как все мы… Я не оправдываю расизм, мизогинию (неприязнь к женщинам, – ред.) или буллинг. Я всегда буду поддерживать свободу слова, но теперь я понимаю, как нечаянно стерла эту тонкую черту”, – написала ведущая.

Пока на телеканале CBS проводили расследование случившегося, ток-шоу The Talk сняли с эфира. Но теперь руководство заявило, что, то, что произошло на шоу 10 марта “расстроило всех участников, включая зрителей, которые смотрели дома”. Руководство указало, что слова и поведение Осборн “не соответствуют нашим ценностям”.

В интервью Entertainment Tonight на прошлой неделе Осборн сказала, что ее “выставили” как “козла отпущения” и что продюсеры The Talk недостаточно подготовили ее для обсуждения такой деликатной темы.

Она пока не прокомментировала решение CBS уволить ее из The Talk. Она работала ведущей ток-шоу 11 лет.

Ранее сообщалось, что двухчасовое интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вызвало резонанс в обществе. Букингемский дворец собрался на экстренное совещание по этому поводу.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

“Вся семья расстроена, узнав в полном объеме, насколько сложными были для Гарри и Меган последние несколько лет. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет обращаться к ним частным образом. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи“, – говорится в заявлении королевы Великобритании.

Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.