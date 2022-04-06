Це була найскладніша з точки зору дипломатичної роботи хвиля санкцій. Але вона дуже потужна. Чимало з нових санкцій — це саме те, чого домагалася Україна.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

За його словами, Президент Володимир Зеленський провів багато розмов і виступів, доводячи до партнерів важливість нових санкцій, які справді карають.

10 нових ударів по російській економіці, фінансовій системі, торгівлі та залишках російського впливу за кордоном, яких було завдано лише за ці три доби:

США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції у РФ

США, ЄС і G7 запровадили нові санкції проти найбільших банків РФ: Альфа-Банку та Сбєрбанку. Загалом США заблокували вже ⅔ російського банківського сектору

Під санкції потрапили доньки Путіна, донька та дружина Лаврова, Мішустін, Медведєв

Велика Британія заморозила активи Московського кредитного банку, запровадила санкції проти олігархів Ротенберга та Міхельсона

18 країн (ЄС, Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія) разом вигнали 318 російських дипломатів.

Нідерланди заарештували 14 яхт, які належать громадянам РФ

Данія заморозила активи громадян РФ на суму 11,8 млн доларів

Казначейство США зупинило можливість РФ обслуговувати борг із заблокованих рахунків в американських банках. Сьогодні РФ вже вперше не змогла провести платіж у валюті та вийшла на фінішну пряму до дефолту

США застосують повне блокування до ряду найбільших державних підприємств РФ, список буде опублікований завтра (це будуть серйозні удари)

Проєкт п’ятого санкційного пакета ЄС вдалося зробити значно сильнішим, ніж він планувався: заборона на імпорт російського вугілля на суму 4 млрд євро на рік; повна заборона транзакцій для 4 російських банків, включаючи ВТБ (23% банківського сектору); заборона російським суднам доступу до портів ЄС; заборона російських та білоруських автомобільних перевізників, яка різко обмежить можливості російської промисловості отримати ключові товари; цільові заборони на експорт товарів на суму 10 млрд євро у чутливих сферах (квантові комп’ютери та передові напівпровідники, окремі позиції машинобудування і транспортного обладнання).

Кулеба подякував партнерам, водночас закликав не зупинятися, щоб «запобігти новим Бучам і стражданням».