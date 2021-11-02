У штаті Нью-Йорк можуть відправити в адміністративні відпустки майже 10 тисяч поліціянтів, які відмовилися робити щеплення проти коронавірусу. Наразі таких 34.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Інформацію підтвердили представники п’яти профспілок, які представляють інтереси членів Департаменту поліції Нью-Йорка. Поліціянти мали до 1 листопада або зробити щеплення проти коронавірусу, або пояснити причину, чому вони від нього відмовляються. Після 1 листопада тих, хто відмовиться від щеплень, відправляють у вимушену адміністративну відпустку. Наразі, таких 34 офіцери.

Загалом, у штаті працює понад 35 тисяч офіцерів.

Інформацію про адміністративні відпустки для 34 офіцерів підтвердив комісар поліції Дермот Ши. Загалом, в штаті вакциновано понад 85% співробітників поліції.

Окрім поліціянтів, в адміністративну відпустку відправили майже 9 тисяч муніципальних службовців Нью-Йорка без збереження заробітної плати. Ще 12 тисяч просять дозволу не робити щеплення через релігійні чи медичні причини.

Очільник асоціації Police Benevolent Association Патрік Лінч сказав з цього приводу, що поліціянти Нью-Йорка, насамперед ті, котрі вже на пенсії, мають право самі вирішити — чи хочуть вони вакцинуватися проти коронавірусу.

Указ мера передбачав, що всі муніципальні службовці мають до 5-ї вечора 29 жовтня принести на роботу доказ того, що вони отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу. У працівників більше не приймають тести на коронавірус замість документів щодо зроблених щеплень. При цьому, від вакцинації можна відмовитися через релігійні переконання чи медичні покази.

Ті, хто зробив щеплення вчасно (до 29 жовтня) – отримали по 500 доларів.

У США всі федеральні працівники та федеральні підрядники мають пройти обов’язкову вакцинацію. На місцях працівників поінформували про незначні винятки. На отримання двох щеплень проти коронавірусу федеральні працівники мають 75 днів. Працівники, які відмовилися вакцинуватися, отримували дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення.