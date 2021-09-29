У Білому домі досі не видали рекомендації щодо обов'язкової вакцинації працівників великих компаній (від 100 осіб). Це означає, що процес відклали на невизначений строк.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Наразі минуло кілька тижнів з того часу, як президент США Джо Байден видав розпорядження щодо обов’язкової вакцинації працівників компаній, де є 100 та більше робітників. Рекомендації з роз’ясненнями щодо строків проведення обов’язкової вакцинації мали видати протягом кількох днів, але їх досі немає.

Речниця Білого дому пояснила, що рекомендації досі не видали, оскільки немає всієї потрібної інформації для створення роз’яснень представникам великого та середнього бізнесу.

“Ми зробили помилку, бо не були конкретними від самого початку… Публікація рекомендацій потребує ще трохи часу, після чого ми їх опублікуємо… Вони повинні бути такими, аби прочитавши їх – ні в кого не залишилося запитань”, – пояснила прессекретарка.

Рекомендації Білому дому має передати Управління з охорони праці. Вони передбачають, що у великих компаніях всі працівники або мають бути щеплені проти коронавірусу, або раз на тиждень робити тести. Якщо вони відмовлятимуться – платитимуть штрафи понад тисячу доларів чи можуть втратити роботу.

Коли саме буде видано рекомендації – невідомо. Псакі сподівається, що “за кілька тижнів”.

На отримання федеральними працівниками двох щеплень проти коронавірусу, є 75 днів. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила стосовно цього, що правило має винятки. Зокрема, можна не робити щеплення з медичних чи релігійних мотивів, однак ці причини повинні бути дуже суттєвими. Наприклад, якщо працівник відмовлятиметься вакцинуватися проти коронавірусу через релігійні переконання, але вже має щеплення проти інших захворювань — його відмову не схвалять.Ще й надто, працівники, які відмовлятимуться вакцинуватися, отримуватимуть дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це можуть бути письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення.

За результатами опитування Washington Post-ABC 7 з 10 невакцинованих працівників сказали, що звільняться, якщо їх роботодавець вимагатиме від них щеплення й не дозволить відмовитися за релігійними переконаннями чи через медичні показання.