13 українців з потягу Київ-Москва залишили на карантині на кордоні

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
“Державна прикордонна служба України отримала інформацію, що в Брянську пасажирів вагону потягу “Київ-Москва” залишили на карантин через громадянку Китаю з високою температурою”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що китаянка прибула в Україну літаком з Мінську.
“Від російської сторони в даний момент відомо, що громадянка КНР повертатися на територію України не буде в зв’язку з тим, що вона розміщена і знаходиться в одному з медичних закладів”, – сказано в повідомленні.
В той же час також уточнюється, що вагон, в якому їхала китаянка, разом з іншими пасажирами, знаходиться в обсервації. У ньому знаходяться 13 українців, 6 росіян, громадянин Канади і громадянин Узбекистану.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.