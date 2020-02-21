Ексклюзив
16:54 Масові протести в Нових Санжарах спровокували правоохоронці
16:50 На честь Грети Тунберг назвали вид равликів
16:40 Рада розглянула вже 37% правок до законопроєкту про ринок землі
16:16 13 українців з потягу Київ-Москва залишили на карантині на кордоні
16:15 «Європа епохи Середньовіччя»: Зеленський висловився про сутички у Нових Санжарах
15:26 Мендель заявила, що влада багато розповідала про евакуацію українців з Китаю
15:20 «Не 5-зірковий готель»: у МОЗ розповіли про умови проживання евакуйованих із Китаю
15:09 «Битва патогенів»: в Китаї створили мобільну гру про коронавірус
14:46 В Ізраїлі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом
14:46 У Кремлі заявили, що дати «нормандської зустрічі» поки немає
14:25 Путін стверджує, що українці і росіяни – «один і той же народ»
14:18 Поліція відпустила всіх затриманих у Нових Санжарах, крім одного
14:09 Трамп вважає несправедливим судовий вирок стосовно колишнього радника Стоуна
13:39 Гончарук оголосив про викорінення корупції «на топ-рівні»
13:35 Пристайко заявив, що Україна готує нову редакцію Мінських угод
Ексклюзив
13:03 У зіткненнях у Нових Санжарах брали участь місцеві: серед них були п’яні
12:59 Гончарук назвав події в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни
12:27 У Києві над Дніпром мають намір побудувати канатну дорогу
Ексклюзив
11:58 «Опозорили нас на всю країну»: У Нових Санжарах назрівають нові конфлікти
11:27 У Нових Санжарах закінчилися протести через заселення евакуйованих українців
11:22 Разумков про події в Нових Санжарах: «Мені було дико за цим спостерігати»
10:19 Путін розраховує домовитися із Зеленським про поліпшення відносин
10:00 Сьогодні Рада планує заслухати звіт Уряду: онлайн-трансляція
09:55 14 американців евакуювали з Diamond Princess, незважаючи на симптоми коронавірусу
09:38 «Що, чорт забирай, це було?»: Трамп обурився, що фільм «Паразити» отримав «Оскар»
09:04 Зеленський особисто дзвонив українці, яку не евакуйовували з Китаю через собаку
02:51 Гончарук пояснив, чому влада приховувала місце карантину для евакуйованих з Китаю

13 українців з потягу Київ-Москва залишили на карантині на кордоні

У Брянську залишили на карантині пасажирів потягу Київ-Москва через громадянку Китаю з високою температурою.

П’ятниця, 21 лютого 2020, 16:16

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

“Державна прикордонна служба України отримала інформацію, що в Брянську пасажирів вагону потягу “Київ-Москва” залишили на карантин через громадянку Китаю з високою температурою”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що китаянка прибула в Україну літаком з Мінську.

“Від російської сторони в даний момент відомо, що громадянка КНР повертатися на територію України не буде в зв’язку з тим, що вона розміщена і знаходиться в одному з медичних закладів”, – сказано в повідомленні.

В той же час також уточнюється, що вагон, в якому їхала китаянка, разом з іншими пасажирами, знаходиться в обсервації. У ньому знаходяться 13 українців, 6 росіян, громадянин Канади і громадянин Узбекистану.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

 

Теги: вірус, Китай, Росія, Україна, граница

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!