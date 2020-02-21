13 українців з потягу Київ-Москва залишили на карантині на кордоні

У Брянську залишили на карантині пасажирів потягу Київ-Москва через громадянку Китаю з високою температурою.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

“Державна прикордонна служба України отримала інформацію, що в Брянську пасажирів вагону потягу “Київ-Москва” залишили на карантин через громадянку Китаю з високою температурою”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що китаянка прибула в Україну літаком з Мінську.

“Від російської сторони в даний момент відомо, що громадянка КНР повертатися на територію України не буде в зв’язку з тим, що вона розміщена і знаходиться в одному з медичних закладів”, – сказано в повідомленні.

В той же час також уточнюється, що вагон, в якому їхала китаянка, разом з іншими пасажирами, знаходиться в обсервації. У ньому знаходяться 13 українців, 6 росіян, громадянин Канади і громадянин Узбекистану.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.