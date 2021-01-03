Чотири сенатори-республіканці закликали Конгрес США затвердити результати голосування колегії вибірників за підсумками виборів президента. Ці сенатори підписали двопартійну заяву.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Разом з чотирма сенаторами від Демократичної партії (Джо Мачін, Марк Уорнер, Дженн Шахін і Меггі Хассан) і одним незалежним сенатором (Білл Кессіді) з заявою виступили Мітт Ромні (штат Юта), Сюзан Коллінс (Мен), Ліза Мурковскі (Аляска) і Білл Кессіді (Луїзіана).

“Зараз всі спроби поставити під сумнів результати виборів суперечать чітко вираженій волі американського народу і підривають впевненість у вже визначених результатах. Виборці проголосували, прийшов час Конгресу затвердити результати, виконавши свої зобов’язання. Потрібно рухатися далі”, – сказано в заяві.

Як повідомляє видання USA Today, у Вашингтоні вже готуються до, можливо, найбільш масових протестів прихильників Трампа 6 січня (зокрема, правоохоронні органи).

Попередні демонстрації часто супроводжувалися різними інцидентами і сутичками.

У соцмережах повідомлення про мітинг активно просувають різні групи, що підтримують Трампа (наприклад, “#StopTheSteal”).

Служба національних парків США вже отримала три заявки на проведення акцій протесту 6 січня. Наприклад, консервативна група “Women for America First”, яка брала участь в організації маршу “Million MAGA March” у листопаді, запросила дозвіл на проведення акції протесту на площі Freedom Plaza в Вашингтоні (орієнтовна кількість учасників – 5000 ).

Ще одна група під назвою “Коаліція 80 відсотків” запросила дозвіл для 10 000 учасників протесту в тому ж районі. Як зазначає видання, назва групи “відноситься до приблизно 80% виборців Трампа, які не вірять, що Байден переміг на виборах справедливо”.

У Мережі з’являються повідомлення, що на протест також вийдуть представники ультраправої, неофашистською організації “Proud Boys”, яка підтримує Трампа.

Як відомо, 14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.

Але голосування колегії виборників – не останній крок у конституційному процесі обрання президента США.

Відповідно до конституції країни, результати голосування колегії ще мають бути затверджені Конгресом США. Це має відбутися 6 січня (на спільному засіданні Сенату і Палати представників Конгресу).