У ніч на 29 липня у колонії в Оленівці, Донецької області, загинули більше як 50 українських військовополонених. Минуло 40 днів від трагедії, але й досі міжнародні організації не вжили реальних кроків для розслідування теракту та застосування гуманітарного права.

Про це повідомили на брифінгу.

Родичі захисників Маріуполя констатують, що за 40 днів вони не отримали жодної інформації про загиблих, поранених, яка точна кількість жертв та постраждалих. Попри норми міжнародного права, до Оленівки не допустили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

За словами голови Ради дружин і матерів захисників України “Жінки зі сталі” Наталії Зарицької, ООН створила групу з розслідування теракту в цій колонії тільки через 25 днів після трагедії.

“Генсек ООН повідомив, що вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії, але представник генсека заявив, що комісія поки що не може приступити до розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для представників ООН”, — заявила вона.

Вона констатувала, що якщо “ціла потужна місія ООН 40 днів не може пробитися до місця публічної страти військовополонених”, то це свідчить про те, що захисники перебувають у смертельній небезпеці. РФ не виконує жодної норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

“Якщо світ боїться визнати реальний стан справ і не зупинить зло тероризму в його оленівському прояві, нам варто очікувати ще страшніших і кривавіших масових злочинів. Ми вимагаємо справедливості і притягнення до відповідальності утримувача наших військовополонених – Російської Федерації”, — наголосила Зарицька.

Родичі захисників закликали справедливого розслідування теракту в Оленівці. Вони вимагають негайного обміну військовополонених бійців Маріуполя або їхньої екстракції до третьої країни.

Попри те, що МКЧХ і ООН мають можливості карати країну-агресорку — вони цього не роблять. Адвокатка Анна Калинчук заявила, що РФ продовжує сидіти за одним столом із цивілізованим світом, і від неї не вимагають звітів. Вже минуло 40 днів з моменту теракту, а цей час Росія може використати для фальсифікування доказів у справі трагедії в Оленівці.