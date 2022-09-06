Про це повідомили на брифінгу.
Родичі захисників Маріуполя констатують, що за 40 днів вони не отримали жодної інформації про загиблих, поранених, яка точна кількість жертв та постраждалих. Попри норми міжнародного права, до Оленівки не допустили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
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За словами голови Ради дружин і матерів захисників України “Жінки зі сталі” Наталії Зарицької, ООН створила групу з розслідування теракту в цій колонії тільки через 25 днів після трагедії.
“Генсек ООН повідомив, що вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії, але представник генсека заявив, що комісія поки що не може приступити до розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для представників ООН”, — заявила вона.
Вона констатувала, що якщо “ціла потужна місія ООН 40 днів не може пробитися до місця публічної страти військовополонених”, то це свідчить про те, що захисники перебувають у смертельній небезпеці. РФ не виконує жодної норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
“Якщо світ боїться визнати реальний стан справ і не зупинить зло тероризму в його оленівському прояві, нам варто очікувати ще страшніших і кривавіших масових злочинів. Ми вимагаємо справедливості і притягнення до відповідальності утримувача наших військовополонених – Російської Федерації”, — наголосила Зарицька.
Родичі захисників закликали справедливого розслідування теракту в Оленівці. Вони вимагають негайного обміну військовополонених бійців Маріуполя або їхньої екстракції до третьої країни.
Попри те, що МКЧХ і ООН мають можливості карати країну-агресорку — вони цього не роблять. Адвокатка Анна Калинчук заявила, що РФ продовжує сидіти за одним столом із цивілізованим світом, і від неї не вимагають звітів. Вже минуло 40 днів з моменту теракту, а цей час Росія може використати для фальсифікування доказів у справі трагедії в Оленівці.
- Журналісти CNN опублікували результати свого розслідування щодо теракту в тимчасово окупованій Оленівці. Тоді внаслідок вибуху на території колонії загинули та отримали поранення десятки українських військовополонених, і РФ одразу ж звинуватила у цьому ЗСУ, мовляв, по колонії завдали удар з американського HIMARS. Однак розслідування журналістів свідчить про протилежне.
- 4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція “Оленівка — новий Освенцим”, котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з “Азовсталі”. Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації відреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.
- У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.
- Для вбивства українських захисників в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети “Шмєль”, які “швидко випалюють кисень, внаслідок чого людина згорає за секунди”.
- Українські розвідники вважають, що терористичний акт проти військовополонених ЗСУ у колонії в Оленівці був спровокований Росією, щоб завадити постачанню західного високоточного озброєння.