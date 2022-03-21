Таку пропозицію висловив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс в Twitter.

За його словами, на відновлення України після повномасштабного вторгнення мають скерувати кошти як держави, так і приватних осіб. Едгарс Ринкевичс зазначив, що йдеться про ті фінанси, що знаходяться за кордоном. Наразі їх заморозили, але не вилучили у росіян, що не дає їм можливості ними скористатися.

Зазначимо, що минулого дня Франція наклала санкції на активи РФ. Вони заморозили загалом 22 мільярди євро, які належали Центробанку РФ та російським олігархам. Також Швейцарська асоціація банкірів заявила, що вони тримають на офшорних рахунках 213 мільярдів доларів російських клієнтів.