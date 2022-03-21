Нова Зеландія виділить Україні додаткові 3,5 мільйони доларів. Кошти спрямують для закупівлі нелетальної зброї, і надішлють захисне спорядження у рамках допомоги.

Про це повідомляє новозеландська радіокомпанія RNZ.

Прем’єр-міністерка країни Джасінду Ардерн зазначила, що їхня країна надішле тактичне оборонне обладнання як бронежилети, шоломи та жилети. Військова допомога також передбачає надання палива, військових пайків, засобів зв’язку та військових аптечок.

Рішення ухвалили після розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Загальна допомога Нової Зеландії Україні тепер становить понад 7,5 мільйонів доларів.

За словами начальника повітряної оборони маршала Кевіна Шорта, наразі їхні збройні сили мають 1066 бронежилетів, 473 шоломи та 571 камуфляжний жилет. Нова Зеландія ймовірно використає літаки Сил оборони для їх транспортування.