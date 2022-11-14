З початку контрнаступу ЗСУ, станом на 14 листопада під контролем українських сил перебуває вже 182 населені пункти Херсонщини. Попри те, що більшість українців щиро радіють деокупації, зі сльозами на очах висловлюють подяку українським армійцям, дістаючи зі схованок українські прапори, деякі мешканці звільнених територій констатують наявність сусідів-колаборантів, котрі всіляко допомагали росіянам, забезпечуючи їх їжею та одягом.

Про це повідомляють #Букви.

Мешканці Херсонщини розповідають про своїх сусідів-колаборантів, що залишилися в селі після звільнення. Так, на одному з відео жінки наголошують, що так звані прихильники “руського міра” так і живуть у селі, їх ніхто не чіпає.

“Поперевзувались, як то кажуть”, – зазначає одна з мешканок села.

Вони зауважили, що колаборантів, котрі були причетні безпосередньо до організації та проведення “референдуму” – забрали, водночас ті, що всіляко підтримували російських солдатів, годуючи їх та одягаючи, тісно спілкуючись, за що отримували змогу вільно пересуватись територією, — тих правоохоронні органи не чіпали, “усі сидять по домівках”, констатують жінки.

Мешканці деокупованого села неодноразово звертались до працівників силових відомств.

“Відповідають, що вони “нічого поганого не зробили”. А як же ж нам після цього жити, як я знаю, що вона (сусідка-колаборантка – ред.) їх вітала, і буде зі мною разом у селі жити?”, – запитує одна з жінок.

Вона скаржиться, що держава штовхає людей на злочини, адже більшість вже готові вчинити самосуд. Жінка для прикладу розповідає про одну з колаборанток у селі, родина котрої переїхала з РФ. Під час окупації росіяни оселились у їхньому будинку, отримуючи допомогу у побутових питаннях, сусідка на свій захист зазначала, що вона розмістила у себе “своїх племінників”.

Мешканці Херсонщини розповідають про своїх сусідів-колаборантів, що залишилися в селі після звільнення. 📹: versus_ukraine / TikTok pic.twitter.com/4AH6Z7r0dK — Букви (@Bykvu) November 14, 2022

Раніше представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більше ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, що жителів звільненої території Херсонської області закликали повідомляти про зрадників та колаборантів. До мешканців звернулися представники Національної поліції. Нині на звільненій території Херсонської області проводять стабілізаційні заходи оперативники Департаменту внутрішньої безпеки у складі поліцейських сил. Мета заходів полягає у виявленні та притягненні до відповідальності посібників ворога.