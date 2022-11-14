Про це повідомляють #Букви.
Мешканці Херсонщини розповідають про своїх сусідів-колаборантів, що залишилися в селі після звільнення. Так, на одному з відео жінки наголошують, що так звані прихильники “руського міра” так і живуть у селі, їх ніхто не чіпає.
“Поперевзувались, як то кажуть”, – зазначає одна з мешканок села.
Вони зауважили, що колаборантів, котрі були причетні безпосередньо до організації та проведення “референдуму” – забрали, водночас ті, що всіляко підтримували російських солдатів, годуючи їх та одягаючи, тісно спілкуючись, за що отримували змогу вільно пересуватись територією, — тих правоохоронні органи не чіпали, “усі сидять по домівках”, констатують жінки.
Мешканці деокупованого села неодноразово звертались до працівників силових відомств.
“Відповідають, що вони “нічого поганого не зробили”. А як же ж нам після цього жити, як я знаю, що вона (сусідка-колаборантка – ред.) їх вітала, і буде зі мною разом у селі жити?”, – запитує одна з жінок.
Вона скаржиться, що держава штовхає людей на злочини, адже більшість вже готові вчинити самосуд. Жінка для прикладу розповідає про одну з колаборанток у селі, родина котрої переїхала з РФ. Під час окупації росіяни оселились у їхньому будинку, отримуючи допомогу у побутових питаннях, сусідка на свій захист зазначала, що вона розмістила у себе “своїх племінників”.
Мешканці Херсонщини розповідають про своїх сусідів-колаборантів, що залишилися в селі після звільнення.
📹: versus_ukraine / TikTok pic.twitter.com/4AH6Z7r0dK
— Букви (@Bykvu) November 14, 2022
Раніше представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більше ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.
Нагадаємо, що жителів звільненої території Херсонської області закликали повідомляти про зрадників та колаборантів. До мешканців звернулися представники Національної поліції. Нині на звільненій території Херсонської області проводять стабілізаційні заходи оперативники Департаменту внутрішньої безпеки у складі поліцейських сил. Мета заходів полягає у виявленні та притягненні до відповідальності посібників ворога.
“Для встановлення всіх осіб, які інформували загарбників, коригували ворожий вогонь, підтримували агресію держави-терориста, поліцейські ретельно перевіряють всю наявну інформацію”, — йдеться у повідомленні.
Представники Нацполіції закликали місцевих жителів повідомляти про випадки державної зради або спільників ворога. Звернутися до поліції можна за номером спеціальної лінії “102” або за телефоном Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України +380 50 352 7277. Телефонні лінії працюють цілодобово.
Окрім цього, на деокупованій території Херсонської області Служба безпеки України проводить стабілізаційні заходи. Зокрема, спецслужба виявляє місцевих колаборантів, зрадників та агентів російських спецслужб, яких ті могли спеціально залишити на українській території. Також СБУ проводить слідчі дії з документування воєнних злочинів РФ.
“Ми розуміємо, що ворог міг спеціально залишити на деокупованій території своїх агентів для виконання певних завдань. Наша задача – їх виявити. Окрім того, в СБУ є багато оперативної інформації про зрадників і колаборантів, які перейшли на бік ворога. Тож ми перевіряємо її безпосередньо на місці. Усі, хто зрадив Україну заради “руського міра”, отримають заслужене покарання”, – акцентував очільник СБУ Василь Малюк.
Якщо у вас є докази, що ваш сусід — колаборант, повідомте про це СБУ, своєю чергою закликають у Мінцифри. Зробити це можна в кілька кліків у чат-боті “єВорог” – https://t.me/evorog_bot.
- 11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.
- У нещодавно звільненому від російської окупації Херсоні критично не вистачає води, ліків та харчових продуктів.
- Звільнений Херсон зустрів українських армійців численними Державними прапорами після російської окупації. Попри фактично абсолютну інформаційну ізоляцію, весь цей час мешканці зберігали українські символи в схованках, аби їх не знайшли росіяни.