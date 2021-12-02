Алек Болдвін переконує, що не натискав спусковий гачок під час фатального вистрілу

Про це він розповів в інтерв’ю американському виданню ABC News.
Алек Болдвін сказав журналісту Джорджу Стефанопулосу: “Я не натискав на гачок. Я б ніколи на когось не наставляв пістолет і не натискав на гачок. Ніколи”.
Це перше інтерв’ю Болдвіна після інциденту 21 жовтня на зніманнях вестерна “Іржа”. Влада заявила, що Болдвіну сказали, що пістолет безпечний, але продовжує розслідування того, як бойовий патрон опинився у зброї.
У відповідь на запитання про те, як бойова зброя опинилася на знімальному майданчику, він сказав: “Я й гадки не маю. Хтось поклав справжню кулю в пістолет, кулю, якої навіть не повинно було бути на території”.
Слідчі, однак, описали “деяку необережність” в тому, як поводилися зі зброєю на знімальному майданчику “Іржа”.
Нагадаємо, 18 листопада помічниця режисера фільму “Іржа” Мемі Мітчелл подала до суду на продюсера та актора Алека Болдвіна, який випадково застрелив під час знімання операторку Галину Гатчінс.
11 листопада стало відомо, що Серж Світний, головний світлооператор фільму “Іржа”, під час знімання якого актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс, подав до суду на членів знімальної групи.
- Як відомо, під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові. Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
- Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час знімання картини “Іржа”, Метью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.
- Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті та прощання із застреленою операторкою Галиною Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час знімання картини “Іржа”.
- Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.