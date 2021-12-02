Алек Болдвін переконує, що не натискав спусковий гачок під час фатального вистрілу

Актор Алек Болдвін розповів, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого було смертельно поранено операторку українського походження Галину Гатчінс на зйомках фільму "Іржа".

Про це він розповів в інтерв’ю американському виданню ABC News.

Алек Болдвін сказав журналісту Джорджу Стефанопулосу: “Я не натискав на гачок. Я б ніколи на когось не наставляв пістолет і не натискав на гачок. Ніколи”.

Це перше інтерв’ю Болдвіна після інциденту 21 жовтня на зніманнях вестерна “Іржа”. Влада заявила, що Болдвіну сказали, що пістолет безпечний, але продовжує розслідування того, як бойовий патрон опинився у зброї.

У відповідь на запитання про те, як бойова зброя опинилася на знімальному майданчику, він сказав: “Я й гадки не маю. Хтось поклав справжню кулю в пістолет, кулю, якої навіть не повинно було бути на території”.

Слідчі, однак, описали “деяку необережність” в тому, як поводилися зі зброєю на знімальному майданчику “Іржа”.

Нагадаємо, 18 листопада помічниця режисера фільму “Іржа” Мемі Мітчелл подала до суду на продюсера та актора Алека Болдвіна, який випадково застрелив під час знімання операторку Галину Гатчінс.