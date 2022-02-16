Переможниця нацвідбору "Євробачення-2022" Alina Pash, яка опинилась у центрі скандалу через поїздку до окупованого Криму розповіла, звідки взялась фальшива довідка про її перетин адмінкордону із півостровом.

Про це виконавиця розповіла на свої сторінці в Instagram.

За словами Аліни Паш, вона зі своєю командою з’ясували, чому в Держприкордонслужбі України (ДПСУ) її звинуватили у підробці документів.

Як виявилось, поки співачка чекала на офіційну відповідь свого запиту до ДПСУ, один із членів її команди вирішив пришвидшити пошук довідки про перетин адмінкордону із Кримом, проте “обрав не той шлях”.

“Я побачила довідку, яка виглядала як офіційна. У ній була реальна дата в’їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ “Чаплинка”, через який я перетнула адміністративний кордон”, – заявила Паш.

Тому ніяких підстав для того, щоб вважати довідку фальшивою ні у співачки, ні у її команди не було.

Вона додала, що у випадку, якщо довідка, яка була надана Суспільному мовнику членом її команди, дійсно несправжня – свої висновки повинні зробити правоохоронні органи та суд. Аліна Паш зауважила, що вона, зі свого боку, буде всіляко допомагати у пошуках істини по цій справі.

“Я хочу вибачитись від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає цей негатив навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі та неприємні палки у колеса”, – додала виконавиця.

За її словами, вона розуміє, що член її команди мав на меті допомогти, проте така допомога недопустима.

Паш резюмувала, що вона українка тому дотримується законів, підтримує традиції та “несе Україну у світ”. Вона додала, що для неї поняття честі та гідності важливіші за перемоги у конкурсах та зазначила, що розриває стосунки зі своїм директором.