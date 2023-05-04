Американський актор та амбасадор United24 Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", зібрав 1 517 205 $ на дрони RQ-35 Heidrun для українських військових.

Про це поінформував глава Мінцифри Михайло Федоров.

Тепер наші військові отримають десять потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва.

RQ-35 Heidrun — ефективний та простий у керуванні БпЛА для якісних розвідувальних місій. Також він може протистояти засобам радіоелектронної боротьби росіян”, – зазначив міністр.

Тривав збір від середини січня до 4 травня. Федоров зазначив символічність у тому, що збір закрили у Всесвітній день “Зоряних війн”.

Міністр висловив вдячність особисто актору та кожному, хто донатить на проєкт “Армія дронів”.

У вересні 2022 року Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він був послом платформи, який почав сприяти збору коштів на “Армію дронів”.

Зауважимо, проєкт “Армія дронів”, ініційований Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою United24, передав на фронт 300 безпілотників Mavic 3Т.

Довідка. RQ-35 Heidrun — військовий безпілотний літальний апарат виробництва Sky-Watch, який призначається для розвідки на малих висотах і виявлення цілей. Він може передавати відеозображення в режимі реального часу, що дозволяє отримувати розвіддані, не наражаючи оператора на небезпеку. Радіус дії, у якому в реальному часі здійснюється збирання даних та передача потокового відео командиру наземних сил і особам, які приймають рішення — до 30 км. Радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти засобам радіоелектронної боротьби. Час розгортання – 5 хв, тривалість польоту – до 2,5 год.

United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.