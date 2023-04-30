Подружжя з Канади Джон та Шейла роблять щомісячні внески через UNITED24 та пишаються своєю позицією. Окрім цього, вони відмовились від купівлі всіх товарів, виготовлених країнами, котрі не засуджують повномасштабне вторгнення РФ.

Про це інформує пресслужба United24.

Джон написав понад 50 листів на підтримку України різним урядам та міжнародним організаціям та постійно підписує відповідні петиції.

Він зауважив, що хоча не має українського походження чи зв’язків, його співчуття та захоплення українським народом “не може бути більшим”. Благодійник висловив вдячність за те, що українці “надихають та об’єднують вільний світ, щоб протистояти авторитарному злу”.

Для тих країн, які прагнуть свободи та які відчувають, що ця війна їх не стосується, я стверджую, що вони на 100% помиляються. Коли відбувається такий масовий злочин проти людства, не може бути морального місця для нейтральної позиції. Українці та відважні міжнародні волонтери зараз ризикують життям, захищаючи суспільство, яке, як я відчуваю, поділяє мої основні цінності. Це абсолютна гордість для моєї родини — продовжувати підтримувати Україну”, – наголосив Джон.

Нагадаємо, що нещодавно британський мандрівник, телеведучий, письменник, колишній спецпризначенець та автор кількох світових рекордів Беар Гріллз став новим амбасадором фандрейзингової платформи United24. Згодом він записав відеозвернення на підтримку нашої держави українською мовою.

Окрім цього, британський бізнесмен, засновник Virgin Galactic Річард Бренсон, який є амбасадором фандрейзингової платформи United24, записав відеозвернення на підтримку українського народу у його боротьбі з російською агресією.

Зауважимо, проєкт “Армія дронів”, ініційований Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою United24, передав на фронт 300 безпілотників Mavic 3Т.

Довідка. United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.