Сьогодні, 31 травня, зірки світового футболу та амбасадори фандрейзингової платформи United24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко відвідали Михайло-Коцюбинський ліцей у Чернігівській області.

Джерело: United24.

Зазначено, що майже одразу після початку повномасштабного вторгнення до села зайшли російські війська. Окупація тривала 33 дні. З 27 лютого в укритті ліцею ховалися близько 100 людей, третина з яких — діти. Найменшій дитині було всього 2 місяці.

4 березня російські військові поцілили ракетами у ліцей. Укриття витримало, але працівниця, яка була на першому поверсі, загинула. 90% даху, перекриття, кабінети фізики, інформатики, хімії були зруйновані.

Як повідомляли #Букви, що Володимир Зеленський заявив, що амбасадори United24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

Нагадаємо, гравець збірної України з футболу та захисник “Арсеналу” Олександр Зінченко став новим амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Варто зауважити, за рік діяльності Шевченко залучив на допомогу Україні десятки мільйонів гривень, дав сотні інтерв’ю, провів та взяв участь у низці благодійних подій та долучився чи не до всіх зборів UNITED24: від машин швидкої допомоги до генераторів для лікарень.

ДОВІДКА. United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.