Якщо Анкара з російською стороною укладуть "формальне економічне партнерство", у Білому домі можуть рекомендувати американським компаніям скоротити бізнес у Туреччині.

Про це повідомляє газета Politico з посиланням на власне джерело.

Співрозмовник зауважив, що Туреччина має бути глобальним центром тяжіння для бізнесу та капіталу, натомість тісні відносини з РФ створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу.

У разі подальшого зближення Туреччини з РФ Анкарі можуть заборонити проводити розрахунки у доларах.

6 серпня президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін провели переговори в Сочі.

Вирішено перейти на торгівлю у нацвалютах та довести щорічний товарообіг між країнами до 100 млрд доларів. Окрім цього, турецька сторона також погодилася частково платити за російський газ у рублях.

Раніше США запроваджували санкції проти Туреччини за співпрацю з РФ у сфері озброєнь. Туреччина купує зенітні ракетні системи С-400 російського виробництва.