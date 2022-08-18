Про це повідомляє газета Politico з посиланням на власне джерело.
Співрозмовник зауважив, що Туреччина має бути глобальним центром тяжіння для бізнесу та капіталу, натомість тісні відносини з РФ створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу.
У разі подальшого зближення Туреччини з РФ Анкарі можуть заборонити проводити розрахунки у доларах.
6 серпня президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін провели переговори в Сочі.
Вирішено перейти на торгівлю у нацвалютах та довести щорічний товарообіг між країнами до 100 млрд доларів. Окрім цього, турецька сторона також погодилася частково платити за російський газ у рублях.
Раніше США запроваджували санкції проти Туреччини за співпрацю з РФ у сфері озброєнь. Туреччина купує зенітні ракетні системи С-400 російського виробництва.
- 5 серпня у російському Сочі відбулась зустріч Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Однією з тем перемовин стала ситуація в Україні.
- Російська державна компанія “Росатом” перерахувала гроші дочірній компанії “Akkuyu Nuclear JSC”, яка будує атомну електростанцію вартістю 20 мільярдів доларів на середземноморському узбережжі Туреччини, не боячись, що проєкт можуть відкласти через санкції.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що РФ та Об’єднані Арабські Емірати хочуть співпрацювати з Baykar, виробником Bayraktar і Akıncı UAV. З такою пропозицією особисто до нього звернувся президент РФ Путін під час зустрічі в Тегерані.
- 17 серпня вночі Туреччина розпочала військову операцію проти воєнізованих формувань. Турецькі війська завдали авіаудар на кордоні з Сирією, внаслідок чого є понад десяток загиблих.