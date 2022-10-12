Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер, попри заперечення американського винахідника Ілона Маска наполягає, що останній спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним незадовго до того, як опублікував свої скандальні дописи щодо України у Twitter.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За словами Бреммера, Ілон Маск сам розповів йому, що мав розмову безпосередньо з Путіним про Україну. Також політолог додав, що саме Маск розповів йому про “червоні лінії” Кремля.

“Я пишу свій щотижневий інформаційний бюлетень про геополітику протягом 24 років. Я пишу чесно без страху чи прихильності, і оновлення цього тижня нічим не відрізнялося”, – наголосив Бреммер.

Він додав, що давно захоплювався Ілоном Маском як “унікальним підприємцем”, якому вдалось змінити світ.

“Я про це публічно заявляв. Однак він (Ілон Маск – ред.) не є експертом з геополітики”, – резюмував Бреммом.

ДОВІДКА: напередодні Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск спілкувався з Володимиром Путіним безпосередньо перед тим, як опублікувати у Twitter пропозицію щодо припинення війни в Україні, яка передбачала б передачу частини території РФ.

У розсилці, надісланій передплатникам Eurasia Group, Бреммер стверджував: Маск повідомив йому, що російський президент “готовий вести переговори”, якщо Крим залишиться в руках РФ.

Окрім цього, Путін нібито акцентував генеральному директору Tesla на тому, що Україні доведеться прийняти постійний нейтралітет і визнати анексію РФ Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Своєю чергою, сам винахідник заперечив інформацію Бреммера. Він зауважив, що справді спілкувався з Путіним, проте це було близько 18 місяців тому, і темою обговорення був космос.

Що передувало: Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”.

Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО.

Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії. Розкритикували Маска й українські політики, а також президент України Володимир Зеленський.

Опісля Ілон Маск заявив, що “все ще підтримує Україну”.

Водночас у Росії заклики Маска підтримали експрезидент РФ Дмитро Медведєв та речник президента РФ Дмитро Пєсков.