Про це розповідають #Букви.
Коли: матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.
Де дивитися онлайн: на телеканалах “Україна”, “Футбол 1” та “Футбол 2”. Онлайн матч можна буде переглянути на платформах Oll.tv, sweet.tv, Megogo.
Головний арбітр: Бьорн Куйперс (Нідерланди).
Орієнтовні склади команд:
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К’єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржиньйо, Верратті, К’єза, Іммобіле, Інсіньє.
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Філліпс, Сака, Маунт, Стерлінг, Кейн.
Для Англії це перший матч у фіналі Євро-2020.
Для Італії це четвертий фінальний матч на Євро, збірна перемогла на чемпіонаті Європи у 1968 році.
🇮🇹 Final preparations for Italy 💪#EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/tvNiWf126z
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 10, 2021
Англія і Італія вже зустрічалися на Євро-1980.
🇮🇹🆚🏴 Italy vs England EURO 1980 edition…
Who was your hero growing up? 🤩#EURO2020 pic.twitter.com/5BwNDF3NcX
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
Нагадаємо, що матч між збірними Англії та Данії проходив 7 липня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Він завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.
Вирішальним став пенальті, забитий форвардом збірної Англії Гаррі Кейном у ворота данців в екстратаймі (на 104-й хвилині).
Раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).
- У суботу, 3 липня, національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).
- 3 липня футбольна збірна Данії обіграла команду Чехії й вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футболу (“Євро-2020”) – вперше з 1992 року.