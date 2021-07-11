Про це розповідають #Букви.

Коли: матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Де дивитися онлайн: на телеканалах “Україна”, “Футбол 1” та “Футбол 2”. Онлайн матч можна буде переглянути на платформах Oll.tv, sweet.tv, Megogo.

Головний арбітр: Бьорн Куйперс (Нідерланди).

Орієнтовні склади команд:

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К’єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржиньйо, Верратті, К’єза, Іммобіле, Інсіньє.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Філліпс, Сака, Маунт, Стерлінг, Кейн.

Для Англії це перший матч у фіналі Євро-2020.

Для Італії це четвертий фінальний матч на Євро, збірна перемогла на чемпіонаті Європи у 1968 році.

Англія і Італія вже зустрічалися на Євро-1980.

Нагадаємо, що матч між збірними Англії та Данії проходив 7 липня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Він завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.

Вирішальним став пенальті, забитий форвардом збірної Англії Гаррі Кейном у ворота данців в екстратаймі (на 104-й хвилині).

Раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).

  • У суботу, 3 липня, національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).
  • 3 липня футбольна збірна Данії обіграла команду Чехії й вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футболу (“Євро-2020”) – вперше з 1992 року.