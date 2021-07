Про це розповідають #Букви.

Коли: матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Де дивитися онлайн: на телеканалах “Україна”, “Футбол 1” та “Футбол 2”. Онлайн матч можна буде переглянути на платформах Oll.tv, sweet.tv, Megogo.

Головний арбітр: Бьорн Куйперс (Нідерланди).

Орієнтовні склади команд:

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К’єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржиньйо, Верратті, К’єза, Іммобіле, Інсіньє.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Філліпс, Сака, Маунт, Стерлінг, Кейн.

Для Англії це перший матч у фіналі Євро-2020.

Для Італії це четвертий фінальний матч на Євро, збірна перемогла на чемпіонаті Європи у 1968 році.

Англія і Італія вже зустрічалися на Євро-1980.

🇮🇹🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Italy vs England EURO 1980 edition…

Who was your hero growing up? 🤩#EURO2020 pic.twitter.com/5BwNDF3NcX

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021